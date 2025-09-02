【ヤーデ イイコのときめきマジック Ver.】 2026年7月 発売予定 価格：19,140円

海外ホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「ヤーデ イイコのときめきマジック Ver.」を2026年7月に発売する。価格は19,140円。

本商品は「アズールレーン」のキャラクター「ヤーデ」を1/6スケールフィギュア化したもの。着せ替えスキン「イイコのときめきマジック」の姿が表現されている。

大きな帽子や緩やかに着たジャケット、ミニスカートなどが再現され、細部にはドクロや十字架などのアクセサリも細かく造形されている。右足の網タイツの肉感を感じさせる食い込みも表現されている。

また、帽子は着脱が可能となっている。

ヤーデ イイコのときめきマジック Ver.

2026年7月 発売予定

価格：19,140円

スケール：1/6

サイズ：全高約260mm(台座含む)

セット内容：

フィギュア本体

台座

帽子

スカート

(C) Manjuu Co.，Ltd. ＆ Yongshi Co.，Ltd.