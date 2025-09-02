櫻井翔＆相葉雅紀、セブン-イレブン新CMで宇宙人役に初挑戦「難しかった」
嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内で行われた「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に登壇した。
相葉雅紀と櫻井翔
セブン-イレブン・ジャパンは、9月3日から櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希を起用した新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン-イレブン。」を開始。櫻井と相葉が地球にやってきた宇宙人役、天海が2人と出会うセブン-イレブン店舗のオーナー役を演じる新CM「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇が順次放送される。
宇宙人役に初挑戦した櫻井と相葉。櫻井が「撮影の時に『宇宙人になってもらいます』って説明いただいたんですけど、世界観が面白いCMに仕上がったなと」と話すと、相葉も「斬新なCMでしたね」と感想を述べ、櫻井が「セリフすら発してない」と言うと、相葉は「今までにないCMになっています」と笑った。
また、櫻井は宇宙人の振る舞いについて「難しかった」と言い、「監督から『ちょっと人間っぽいんで』って。宇宙人っぽさを表現するのに苦労しました」と話していた。
相葉雅紀と櫻井翔
セブン-イレブン・ジャパンは、9月3日から櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希を起用した新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン-イレブン。」を開始。櫻井と相葉が地球にやってきた宇宙人役、天海が2人と出会うセブン-イレブン店舗のオーナー役を演じる新CM「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇が順次放送される。
また、櫻井は宇宙人の振る舞いについて「難しかった」と言い、「監督から『ちょっと人間っぽいんで』って。宇宙人っぽさを表現するのに苦労しました」と話していた。