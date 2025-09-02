「さそり座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
さそり座に生まれたということは、人生を深く濃く味わい尽くすということです。
軽くあっさりこなせることは稀で、記憶にも残らないでしょう。諦めても諦めても諦めきれない。そんな執念、抗えない思いが才能です。
【よくある症状】
条件がそろわないのです。
経済的な事情、単純な練習、経験不足、強烈過ぎるライバルの存在など、才能らしきものを手にすると、目の前に壁が現れます。凡人ならば、挫けて諦めてしまう場面で、あなたは執着するはず。
【さそり座さんの才能発見キーワード】
1：愚直
2：自己嫌悪
3：没入
偶然を装った宿命、抗えない魅力に導かれるのが、さそり座さん。
才能は、ある意味、惚れこむ力です。絶対に自分のモノにしたい、なんとしてもマスターしたいという強い思いが、悪条件さえはね退けるでしょう。
【処方箋】
・心のままに
“どうしても”という強い思いに突き動かされた時、才能が輝き始めます。
仕事や創作などの分かりやすいジャンルで心が動けばいいのですが、場合によっては、二次元のキャラクター、海外のアーティストなどに魅せられる場合もあるでしょう。
少しでも、憧れの世界に近づく方法を探っていきましょう。思いがけず、アニメーターになる、通訳になるなど愛が高まって華麗なる転身を果たすことも。
好きの延長線上に才能が生まれるのです。
・お金を稼ぐ
いわゆる推し活、または、趣味を突き詰めていくと、いくらお金があっても足らなくなるもの。ここにも、さそり座さんを覚醒させるきっかけが眠っています。人よりもお金を必要とするなら、稼ぐしかありません。
では、どうやって働いたら、もっとも効率よく収入が上がるでしょう？ 労働はお金を稼ぐ手段と割り切って考えた時に道が開け、富豪になる才能の片鱗が見えてきます。あるだけで満足せずに、もっと欲張って大丈夫です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
