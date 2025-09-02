スーパーで発泡トレーにラッピングされたマドレーヌがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】練り物じゃありません。マドレーヌです

「この感じでマドレーヌ売られることあるんだ」とその模様を紹介したのはちくわぶさん（@snake_eat_mouse）。



「フランス産マドレーヌ」が4個入りでしめて399円（税別）。お惣菜や練り物などが入っていそうなトレーに詰められたそれは、我々がマドレーヌに抱く舶来イメージとはかなり違う。ちくわぶさんに話を聞いた。



ーーこのマドレーヌが売られていたのは？



ちくわぶ：茨城県つくば市に最近できたベルクのフォルテつくば店です。



ーーこの光景をご覧になって。



ちくわぶ：友達とプール終わりに買い物してたんですけど、2人で別々に動いてたけど「あれ（マドレーヌ）見た…！？」って感じでした。お魚や唐揚げの惣菜に混じって置いてあったので異質でした。ダイエット中で買ってないのが残念です（笑）。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ちくわぶ：今までこんなに反響のあるポストしたことないからたくさんの人に見てもらって驚きです！



◇ ◇



SNSユーザー達から



「しかもフランス産て」

「うちは腹を上にされてました…笑いすぎて買ったし美味しかったですw」

「めちゃめちゃ練り物っぽい マドレーヌ本人たちも戸惑って見える」



など数々の驚きの声が。



またベルクの公式アカウントからも「フランス産マドレーヌを話題にしていただきありがとうございます…！！」という感謝の寄せられた今回の投稿。フランス産マドレーヌは海外産お惣菜コーナーのある一部店舗で、売り切れご免で販売されているようだ。近くに店舗のある方はぜひ探してみていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）