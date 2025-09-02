「てんびん座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
客観性に優れているのが、てんびん座さん。
人からの評価を頼りに、自分をつかんでいきます。このため、みんなが褒めてくれるものが自分の得意となり、反応が鈍いことは避けた方がいいことになるでしょう。
【よくある症状】
「もっと褒められたい」、あなたの行動原理はシンプル。
子どものころは、親や先生の称賛、友達の羨望のまなざしを意識して自分に磨きをかけ、成長してからは、「得意なこと」のレベルを落とさないように気を付けているはず。
【てんびん座さんの才能発見キーワード】
1：枝分かれさせる
2：リンクさせる
3：同時並行で進める
才能というものがあるとしたら、きっとコレだろうという確信は持っているはず。
それを基本として、広げていきましょう。ピアニストから作曲家へ、アスリートからコーチへ進むように。スライドさせることが成功のコツ。
【処方箋】
・相談してみる
人から賛同してもらって初めて迷いが消え、真っすぐに進むことができるでしょう。
あなたにとって、「いいね」は、SNSがはやる前からの大事な原動力なのです。このため、新しい才能を探すのにも誰か信頼できる人の力を借りることから始めましょう。
もう互いに大人だから、やる気や興味は話題には上がらないもの。素直に、相談や報告の形で、打ち明けてみましょう。「こうしてみたいけど、どう思う？」と。よいきっかけをもらえるはず。
・知らない人がいる場所へ行く
ある意味、紹介、推薦で成り立つのがてんびん座さんの世界です。
みんながいいと言っている、みんなが愛用している、みんなが分かっているもので毎日が回っていくでしょう。
才能を発見したいなら、このサイクルから抜ける必要があります。なぜなら、既知の世界にある才能はもう見つけられているから。身近な人、大好きな人たちがやらないようなことをやり、行かない場所に足を運んでみて。意外な自分に出会えるかもしれません。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
