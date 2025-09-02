タレントの蜂谷晏海さんは9月1日、自身のInstagramを更新。妊娠中の姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：蜂谷晏海さん公式Instagramより）

夫でお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻でタレントの蜂谷晏海さんは9月1日、自身のInstagramを更新。妊娠中の姿を披露しました。

【写真】妊娠中の大きなおなか

「セカンドバーグ誕生！！」

蜂谷さんは「ぽっこりお腹がもはやヒップシート化している」とつづり、写真を4枚載せています。1〜3枚目は息子を抱く姿ですが、蜂谷さんの大きなおなかの上に座っているようにも見える姿です。「ぐんぐんお腹も大きく成長中！今日から7ヶ月目に突入！」とのこと。

さらに「ベビバーグはまだお腹に赤ちゃんがいるとは理解してないようだけど、なんだか最近すごくおしゃべりで言葉にならない言葉やリアクションをずっとしている…！（かわいい）ので、お腹の赤ちゃんとも仲良くなってくれるといいなと願いを込めて、たくさん話しかけてます」と、息子の様子も明かしています。

コメントでは、「赤ちゃん生まれたら、ベビーバーグ君から何に改名されるのか今から楽しみです」「7ヶ月おめでとうございます」「セカンドバーグ誕生！！」「だいぶ大きくなりましたねお腹」「セカンドバーグですね！」「ベビーバーグ君すごーく可愛いです」などの声が寄せられました。

「ベビバーグカッコよ」

自身のInstagramで息子とのツーショットをたびたび披露している蜂谷さん。4日には夏らしい涼しげな格好で息子と撮影した姿を公開し、「脚むちゃむちゃ綺麗です」「ベビバーグカッコよ」と称賛の声が上がっていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)