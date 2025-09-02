エアコン冷えで弱った体を温める『ねぎみそ蒸ししょうがだれ』簡単アレンジレシピも

毎日エアコンをつけっぱなしで、気づくと体のしんから冷え冷えに。

上着を羽織ったり、エアコンの温度を上げて対策するのも大切ですが、体の内側から温めるのも効果的です。

とはいえ、夏の暑い日に温かいものを作るのもおっくう……。

そんなときは、レンジ加熱で簡単＆何にでも使える『万能しょうがだれ』がおすすめ！

じつは、しょうがは加熱することで、体を温める効果を発揮してくれるんですよ♪

〈生〉と〈加熱〉、しょうがの効果はどう変わる？

生のしょうがに含まれる「ジンゲロール」という成分は、加熱することで「ショウガオール」に変化し、反対の働きをしてくれます。いずれも皮つきのまま、なるべく細かく切ることで効果UP！

〈生〉ジンゲロール

発汗作用や血管を広げて血行を促進する働きがあります。手足の指先など、末端を温める一方で体の深部の熱をさます効果があるので、熱がこもりやすい人に◎。

〈加熱〉ショウガオール

燃焼効果を高めたり、胃腸を刺激して徐々に体温を上げる働きがあります。体のしんからしっかりと温めてくれるので、冷房で冷えすぎた人、冷え性の人におすすめです。

今回は、体を温める効果のある「ねぎ」と「みそ」もプラスして、濃厚でこくのある味わいに仕上げます。

『ねぎみそ蒸ししょうがだれ』のレシピ

材料（でき上がり約1カップ分）

しょうが……50g

ねぎ……1/3本（約30g）

〈A〉

みそ……80g

みりん……大さじ3

砂糖……小さじ2

白すりごま 大さじ2

作り方

（1）しょうがと調味料を加熱する

しょうがはよく洗い、皮ごとせん切りにする。ねぎは粗みじんに刻む。耐熱のボールにA、しょうがを入れて混ぜ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で2分加熱する。

（2）ねぎ、ごまを加える

（1）にねぎ、白すりごまを入れてさっと混ぜ、密閉できる清潔な容器に移す。

保存期間

冷蔵で1週間保存可能。

しょうがとねぎの風味が合わさった、滋味深い味わいが◎。

甘辛いみそだれだから、ご飯にのせたり、肉や魚にぬって焼くのにも重宝します。

今回は、レンジ一発で作れる煮物風レシピも紹介！

『厚揚げといんげんのしょうがみそ蒸し』のレシピ

材料と作り方

厚揚げ1枚（約160g）は食べやすくちぎる。さやいんげん12本（約100g）はへたを切り、長さを2〜3等分に切る。ともに口径約20cmの耐熱のボールに入れ、上記「ねぎみそ蒸ししょうがだれ」大さじ4、水大さじ1を加えてさっと混ぜる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で5分ほど加熱する。

ほかにも、そぼろの味つけやから揚げのソース代わりにするのもおすすめ！

なっちりおいしい「しょうがだれ」で、エアコン疲れ体をいたわってくださいね。

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）