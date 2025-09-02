「しし座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
あなたは、ご自身の才能を信じているでしょう。
やればできる、やればすごい、ただ、本気を出していないだけ、あるいは、正しく評価されないだけ。時代が自分に追いついてくれば、必ず、真価が証明されるのです。
【よくある症状】
かけっこで一番だった、クラスを代表して絵を張り出された、学芸会で主役を張った……過去の栄光はもっと昔にさかのぼれるでしょうか？
最初からすごかった、特別だったというプライドが、ずっとあなたを支えています。
【しし座さんの才能発見キーワード】
1：アピール
2：自信
3：捨てる勇気
過去との決別が、成功のカギとなるでしょう。
例えば、一世を風靡（ふうび）したヒットメーカーでも、ブランクありで再始動したら、新しいメソッドが必要なはず。表現したい、実現したいものにアップデートをかけてみて。
【処方箋】
・チラ見せから始める
最初から最後までバッチリ決めようとすると、スタミナも気力も尽きてしまうもの。
でも、ここ一番の見せ場にパワーを集約するならどうでしょう？ チーム戦で決勝点を入れる、こう着状態のミーティングでツルの一声で場を締める的なやり方なら、あなたらしさを存分にアピールできるはず。
まず、見せ場となる引きを作って、後は、そこに合わせてつじつまを合わせていくうちに、才能あふれる人として、自然に振る舞えるようになるでしょう。
・表現をする
何かを作っている時、または、誰かに何かを伝えようとしている時、しし座さんは覚醒します。最初は正しく分かってほしいという気持ちで動いていたはずが、思いがあふれて収拾がつかなくなりやすいでしょう。この段階で、統合性を取ろうとするから、小さくまとまってしまうのです。
カオスでいい、未完成でいいと割り切って、思うまま進みましょう。気は心でちゃんとキャッチしてもらえて、あなたの才能を存分に生かせるようになります。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座さん（7月23日〜8月22日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって才能とは、「生きる意味」です。
