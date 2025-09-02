「かに座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
かに座さんは、才能豊か。内面に熱い思いを抱えているため、そこにいるだけで、アーティスティックな人と一目置かれるでしょう。
ただ、同時に、人を模倣するクセもあるため、知らず知らずのうちに力を制御することも。
【よくある症状】
子どもの頃は、飛び抜けた何かがあったのに、だんだん凡庸になっていきます。
個性とは？ 才能とは？ 自分とは？ともがくうちに、出口のない迷路に入ってしまうでしょう。不完全燃焼のまま、力を持て余すことに。
【かに座さんの才能発見キーワード】
1：視野を広げる
2：チャンスをつかむ
3：フットワーク軽く
きっと、才能は生かしていらっしゃるでしょう。
なりたかったもの、そのものズバリではなくても、その周辺の仕事をしていて、それなりに楽しいはず。憧れの業界の一員、または、支える人になることが多いはず。
【処方箋】
・環境を整える
才能を見つけたい、磨きたい、輝かせたいと望むなら、まず、環境を整えましょう。
創作なら集中できる空間、人との共同作業ならば仲間がいる場所、勝ち負けを競うなら戦う場所に身を置かなければ先へ進めません。
言い換えれば、環境さえ整えば、後はなりゆきに任せて大丈夫。あなたは、場になじみ、場を生かせる人ですから、自然にチャンスが転がり込んでくるはず。本当にやりたいことの周辺にあることも、体験するのも強みに。
・誰かのために生きる
「助けてあげたい」「力になりたい」と強く願った時、あなたは、見えないカラを破るでしょう。自分のためなら絶対に選ばない道を選ぶ、やらないことをやる可能性が高いのです。
また、「あの人のために」という必然があるから、簡単には音を上げません。つらくても頑張る、やるしかないから続けるうちに、思いがけない才能が見つかって、開花することも。愛する人、守りたい家族やペットが、隠れた才能や適性に光を当てるのです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
