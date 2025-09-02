今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ぼくらは無力だけれど」の第112回が9月2日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】その一方で青空の下、階段を元気に駆け上がるのぶ

＊以下9月2日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）は健太郎（高橋文哉さん）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出かけたと聞き、誘われなかったことにショックを受ける。

その話をメイコ（原菜乃華さん）から聞いたのぶ（今田美桜さん）は、嵩の気持ちを思うと悔しいと腹を立てる。

様子を見にきたのぶに、こんなことで落ち込む自分が情けないと話す嵩。するとのぶは、嵩の腕を引いて部屋を飛び出していく！

一方、蘭子（河合優実さん）の部屋には八木（妻夫木聡）が訪ねてきて…。

蘭子は部屋に八木を招き入れる。八木は、蘭子の宣伝文が評判がよく、部下たちがまた蘭子に仕事を頼みたいと言っていることを伝える。

だが、蘭子は「すみません、ありがたいんですけれど、また映画紹介の記事を引き受けてしまって」と言うだけだった。

ジャム瓶を開けてもらった蘭子

蘭子の家を訪問した八木。

「引っ越しで手伝えることは」と話しながら、八木が部屋の奥を見ると、そこには豪の半纏がかけられていました。

そこで、ジャム瓶を八木に手渡し、蓋をあけてもらえないかと頼む蘭子。八木も当初はてこずる様子を見せますが、蘭子が見つめる中、なんとかその蓋をあけることに成功します。

その後、蘭子の家を出ていくも、雷と豪雨の中で傘を持っていなかった八木。すると蘭子が傘を手渡そうと表へ出てきます。

「これ使ってください」と傘を渡そうとすると、「君が濡れるだろ」と答えた八木。「いいんです」と告げる蘭子の傘を持つ手に、自分の手を重ねます。

それから「今度はいつ会社に？」と尋ねると、蘭子が「私、もう八木さんの会社には行きません」と答えたため、縋るように「そんなこと言わないでくれ」と伝えた八木。

見つめあってしばらく。

突然アングルが変わると、二人が入ったまま動きが止まった傘を、カメラは上から映し続けるのでした。

＜視聴者の声＞

蘭子の家を訪れた八木。豪雨の中、薄暗い部屋の中で重ねられた二人のやり取りは、一言で言ってまさに「しっとり」。

その「しっとり」とした演出に朝ドラとは違う番組が始まったかと思うほど、ドキドキしたと語る視聴者が続出。実際にSNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

たとえば「開かないジャム瓶は二人の心のメタファー。長く閉じたままの蘭子の想いを、新しい暮らしで開けたいと願う。開かないな、と手こずる八木さんが、ついに蓋をひらく」「蘭子ちゃんは、自分の心も瓶のフタの様に開けてほしいと願っていたはず」「八木さんがんばれってつぶやいてしまった」「絶対に、二人のシーンだけ監督違うよね？」「オラあんな優しくて必死な八木上等兵見たことねえぞ！！！！！」「ジャムの瓶は、湯煎したら簡単に開くよ 蘭子…」といった声がみられていました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。