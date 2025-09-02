LANEIGEのホリデー2025♡遊び心あふれる限定コレクション

韓国発のグローバルビューティーブランド【LANEIGE（ラネージュ）】から、待望のホリデーコレクション2025が登場します。テーマは“PLAY WITH WONDERS”。ビューティーを遊びに変えるような発想で、想像力と好奇心をギュッと詰め込んだ特別なラインナップが展開されます。毎年注目されるラネージュの限定コレクション。今年はリップからスキンケアまで、きらめきをまとったアイテムが揃います♡

リップスリーピングマスク ミッドナイトミニズ N

リップスリーピングマスク ミッドナイトミニズ N

世界で2秒に1個売れている*¹ベストセラーから、ホリデー限定の「リップスリーピングマスク ミッドナイトミニズ N」が登場。

香り付きリップマスク3種とリップバームに加え、スキンケアのサンプルもセットされた豪華なミニキットです。価格は2,500円（税込2,750円）。

その日の気分で香りを選べる楽しさがあり、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり♡

*¹ リップスリーピングマスクシリーズとリップグロウィバームシリーズの2024年グローバル販売実績

バウンシー ミニキットで集中ケア

ふっくら弾力のある肌を目指すなら「バウンシー ミニキット」がおすすめ。美容液・スリーピングマスク・アイマスクの3種をミニサイズで試せる特別なセットです。

目元から顔全体まで、朝夜の集中ケアに最適。価格は2,700円（税込2,970円）。旅行や持ち運びにも便利で、ラネージュのバウンシーシリーズを一度に堪能できるチャンスです。

きらめきをまとうリップグロウィバーム

9月1日にQoo10で先行発売された「スターダストシリーズ」が、10月11日からロフトでも限定登場。「ピンクスーパーノバ」「ミルキーウェイ」の2色展開で、価格は1,700円（税込1,870円）。

夜空の星をイメージしたラメが、リップに輝きをプラスします。単色使いでも重ね使いでも華やかに仕上がり、ホリデーの高揚感を演出してくれるアイテムです♪

ホリデーだけのLANEIGEで特別な季節を

LANEIGEのホリデーコレクション2025「PLAY WITH WONDERS」は、ブランドの遊び心をそのまま詰め込んだラインナップ。

人気のリップケアからスキンケア、そしてきらめく限定リップまで、心を弾ませるようなセットが揃いました。数量限定だからこそ、出会えたときがチャンス。

大切な人への贈り物に、ご褒美に、今年のホリデーシーズンはLANEIGEと一緒に特別なひとときを楽しんでみませんか？