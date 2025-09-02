今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ぼくらは無力だけれど」の第112回が9月2日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】階段を元気に駆け上がるのぶ

視聴者が注目したのが、蘭子と八木のシーンです。八木が蘭子の家を訪ねてくると、蘭子は引っ越し作業の途中でした。

蘭子の戦死した婚約者・豪の半纏が飾ってある部屋で、八木と蘭子は会話をします。

その後、部屋を出た八木を蘭子が追いかけ、傘を差しだす展開に―。２人の距離感に心を揺さぶられた視聴者が多くいました。

＊以下9月2日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）は健太郎（高橋文哉さん）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出かけたと聞き、誘われなかったことにショックを受ける。

その話をメイコ（原菜乃華さん）から聞いたのぶ（今田美桜さん）は、嵩の気持ちを思うと悔しいと腹を立てる。

蘭子（河合優実さん）の部屋には八木（妻夫木聡）が訪ねてきて…。

蘭子は部屋に八木を招き入れる。八木は、蘭子の宣伝文が評判がよく、部下たちがまた蘭子に仕事を頼みたいと言っていることを伝える。

だが、蘭子は「すみません、ありがたいんですけれど、また映画紹介の記事を引き受けてしまって」と言うだけだった。

八木を追いかけた蘭子は…

「引っ越しで手伝えることは」と話しながら、八木が部屋の奥を見ると、そこには豪の半纏がかけられていた。

ずっと開けられなかった瓶のふたを八木にあけてもらう蘭子。

雷鳴が響き、雨が降る中、蘭子の家を出て帰る八木。だが、傘を持っておらず、雨の中歩き出す。

すると、蘭子が八木を追いかけてきて、傘を開いて八木に渡す。

「これ使ってください」と話す蘭子に、八木は「君が濡れるだろ」と返す。

「いいんです」と告げる蘭子の傘を持つ手に八木は自分の手を重ね…

「じゃあ借りるけど、今度はいつ会社に？」と尋ねる八木。

蘭子が、「私、もう、八木さんの会社には行きません」と答えると、八木は縋るように「そんなこと言わないでくれ」と伝えて――。



一方で、様子を見にきたのぶに、こんなことで落ち込む自分が情けないと話す嵩。

するとのぶは、嵩の腕を引いて部屋を飛び出していく！

＜視聴者の声＞

お互いに惹かれ合っている様子の八木と蘭子。それだけに、八木が１歩踏み出した展開は話題を呼び、SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

「のぶと嵩もじれったかったけど 蘭子と八木さんもじれったいわ〜」

雨が降るなか、蘭子が傘を差しだすと、八木は蘭子の手に自分の手を重ねる形で傘を受け取りました。

「八木さんいきなり大胆になってる。傘を借りるのに蘭子ちゃんの手を握ってスリスリしてるし」

「八木さん、明らかに今までより積極的になってる」

と２人の関係の進展に注目する人も。

「２人のシーンだけ昼ドラ」

雨のシーンで、八木が「そんなこと言わないでくれ」とすがるように話すと、カメラは２人を真上から撮影。傘の下の２人の様子がわからなかっただけに想像力を掻き立てられた人も多かったようです。

「朝ドラらしからぬ色気のある２人ですよね。傘の下の２人の展開が気になってしょうがないぞ」「八木さんと蘭子、傘の下で何をしてたんだろ？2人のシーンだけ昼ドラ」「雨という演出、傘の下…手が触れて…！朝ドラなのにメロドラマみたい」という声も目立ちました。

一方で、嵩が漫画家仲間から旅行に誘われず落ち込む場面も描かれました。

それでも、「嵩が落ち込んでるところ申し訳ないんだけど、視聴者は蘭子と八木さんに心奪われてストーリーが頭に入ってきません！！」との声も上がりました。

八木と蘭子のシーンの後には、落ち込む嵩を励ますのぶの様子が描かれました。

のぶは嵩を外に連れ出し、２人で青空の下、神社の階段を駆けあがるというさわやかなシーンが展開しただけに、

「八木さんと蘭子の雷鳴轟く薄暗くて湿度高すぎシーンに違う番組始まったかとドキドキしちゃった。その後ののぶと嵩夫婦の健全すぎる青空とのギャップよ…」との声もありました。

ーーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。