「ふたご座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
あなたは、才能豊かな人。何をやらせても、すぐにコツをつかんでうまくこなすのです。
みんなが、ああでもない、こうでもないと試行錯誤している間に、するっと成功させて、人が追い付くのを待っているのが基本パターン。
【よくある症状】
いろいろなことが平均以上にできるため、逆に決め手がありません。
何が得意なのか、特別なのかが分からないのです。運動でもいいし、創作や研究もイケる、でも、潰しが利くのは、勉強だろう的に、合理的に進むことに。
【ふたご座さんの才能発見キーワード】
1：壁の出現
2：周囲の反対
3：お金にならないこと
選ばなかった未来の中に、才能が捨てられています。
それは、伸び悩みや誰かの反対で諦めた何か、あるいは、「食べて行けそうにない」という大人の判断で切り離したものです。もう一度、取りに戻ってもよいのでは？
【処方箋】
・気楽にやってみる
ふたご座さんの才能の先に待つのは、狭き門です。
ほんの一握りの天才だけが通り抜けられる世界があることを知っているのです。同じルートに戻るのが難しくても、アマチュア、セミプロとしての活躍は狙えるはず。もともと運のいいあなたですから、びっくりするようなチャンスも引き寄せそう。
まず、やってみることです。できるだけイージーに、ラフなスタイルで。発信、公開、参戦することで、才能が輝き出すことに。
・言葉を磨く
話術や文才も、ふたご座さんに送られた特別なギフトといえそう。
ちょっとした表現や切り返し、ツッコミが人に喜ばれ、愛されていることに薄々気付いているはず。言葉に関することには、特別な追い風も吹くでしょう。作品を作ってみたり、翻訳や解説ができる人を目指したりするのはいかが？
また、実況動画などで人気が出ることも。大事なのは、あなたらしいリズムを見つけること。小説、論文、作詞、短歌など、型を探して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
