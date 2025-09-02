LE SSERAFIM サクラが“黒髪ロングヘア”にイメチェン！ 「女神」「天才すぎる」とファンもん絶
LE SSERAFIMのSAKURA（サクラ）が、9月1日（月）に自身のInstagramを更新。黒髪のロングヘアにイメージチェンジした新ビジュアルが公開され、「黒髪めちゃくちゃ似合ってる」「まじかわいい」「さくちゃんの黒髪待ってた」などファンから反響が寄せられている。
【写真】美しい腹筋がチラ見え 美スタイル輝くサクラの別カット
■久しぶりの黒髪に歓喜
この日サクラは、「Hello again， New York!」とコメントを添えた10枚の写真を投稿した。LE SSERAFIMは現在、グループ初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」を開催中で、9月3日（水）にニュー・ジャージー州のニューアークで公演を行うため渡米中。サクラは、ライブ前のプライベートの瞬間をファンへ共有したようだ。
サクラといえば、LE SSERAFIMのデビュー以降は茶髪や赤髪など明るいヘアカラーが印象深いイメージだったが、今回は胸下まで長い髪を黒に染めた新しいヘアスタイルにイメチェン。美しい腹筋が輝く白のクロップド丈のTシャツに黒のパンツとサングラスを合わせたシンプルなコーディネートとも相性が良く、クールな雰囲気でファンを魅了した。
投稿では、メンバーのHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）と古着屋やコスメショップを訪れた様子が収められた2ショットやホテルと思われる場所で撮影した自撮りカットなどが披露されている。
SNSには、「さくちゃん黒髪久しぶりに見るきがする！」「可愛過ぎ」「女神」「天才すぎる」など、サクラの久しぶりの黒髪に喜びもん絶するファンからのコメントが届いた。
引用：「SAKURA」Instagram（＠39saku_chan）
