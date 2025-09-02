スタバ秋グッズ、9．3発売！ 三日月を運ぶウサギたちがかわいいタンブラーなど登場
「スターバックス」は、9月3日（水）から、秋のグッズを発売。中秋の名月の時期に合わせ、三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマにした秋らしいカラーのグッズが並ぶ。
【写真】フィギュアが付いたタンブラーがかわいすぎる！ スタバ秋グッズ一覧
■オンラインでは先行販売中
今回発売される「MOON DELIVERY BUNNY」は、温かさと豊かさを象徴する三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマに、秋らしいカラーやデザインのグッズをそろえたシリーズ。
リッド部分に飾られた立体的なフィギュアが印象的なネイビーのコールドカップタンブラーや、舟に乗ったウサギのアクセサリーがストローに付いているコールドカップタンブラー、月明りをイメージした柔らかなムーンベージュがスタイリッシュなステンレスコールドカップタンブラーなどやわらかい色合いのアイテムがラインナップとなっている。
また、オンラインストア限定で、ウサギの姿がかわいらしいベアリスタや、サイレンにふんしたベアリスタやサンゴ、ヒトデなど海の仲間たちが立体的なチャームで表現された、遊び心あふれるデザインのシリコンポーチなども用意される。
「MOON DELIVERY BUNNY」は、9月3日（水）から「スターバックス」店舗で発売。オンラインでの先行販売は9月1日（月）の20時00分から始まっている。
ちなみに「スターバックス」では、9月3日（水）から、焼き芋とほうじ茶の “和の香ばしさ”が引き立つ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」と、昨年、一昨年に発売して好評だった「チョコレート ムース ラテ」が登場する。
