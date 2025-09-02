LE SSERAFIMサクラ、ミニTからほっそりウエストチラリNY街中ショットに「全てが理想」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/02】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が1日、自身のInstagramを更新。ニューヨークでの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】LE SSERAFIMサクラ、ウエストチラ見せのカジュアルコーデ
サクラは「Hello again, New York!」とつづり、ニューヨークの古着屋での写真や街中でのショットを公開。白いミニTシャツと黒いボトムスを合わせたラフなコーディネートで、ほっそりとした美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「全てが理想」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美しいウエスト」「NYが似合う」「素敵なコーデ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆サクラ、美スタイル際立つNY街中ショット公開
