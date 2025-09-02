「裏で盛り上げるフェーズはもう終了」好調の38歳・長友佑都がきっぱり、漲る自信「インテル時代の自分に戻ってきている」【日本代表／現地発】
現地９月６日にメキシコ、同９日にアメリカと対戦する日本代表が１日、オークランドで初日の練習を実施した。
軽めの全体練習のあと、取材に応じた38歳のDF長友佑都は７月に行なわれたE-１選手権の中国戦で、約２年７か月ぶりに代表のピッチに立った。その後、所属するFC東京でもコンディションを上げ、攻守に奮闘を見せている。
「今の状態なら、代表でしっかりとプレーできるなと自信を持って言えるコンディションに戻ってきたなと思いますね。自分の中では全盛期のインテル時代の自分に戻す、というところに取り組んでいるので。徐々には戻ってきていますし、あと一段二段上げれば、最高の状態の自分を見せられるなと」
そのインテル時代と比べて何割ぐらいなのか？ ベテランSBは「たぶん７割ぐらいですかね。たぶん１年かからないですね。自分の感覚では３か月以内ぐらいにはそのぐらいの状態にできるな」と強調。１年を切った北中米ワールドカップ出場に向けて自信を見せた。
「コンディションの整え方とか上げ方、メンタルの持って行き方というのも、（W杯出場は）５回目になるんで、しっかりと自分の中でもうわかっている。そこはもう何の心配もしていない」
2024年３月の代表復帰後は、盛り上げ役としてピッチ外での役割が評価されてきた一方、今回のＷ杯アジア最終予選では、ベンチに入りもできなかった。
「裏で盛り上げるとか、そのフェーズはもう自分の中で終了ですね。ここから、もうレギュラーを奪取するというフェーズに入ってきたんで。負荷をかけて、しっかりとインテル時代の自分に戻す、それに取り組んでいます」
そうきっぱりと言い切った長友。今月12日で39歳になるチーム最年長は、アメリカ遠征で出番を得られるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
