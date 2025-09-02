ÄÔ´õÈþ¡¢¼¡½÷Êú¤Ã¤³¤Ç¡ÈÉ¡¥¥¹¡É¡¡¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨¶á¶·ÅÁ¤¨¤ë¡Ö¿·³Ø´ü»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤±¤É¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê¿·À¸»ù¤È¤ÎÌþ¤·»þ´Ö¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¡Ê¤æ¤á¤¢¡¦0¡Ë¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·À¸»ù¤È¤ÎÌþ¤·»þ´Ö¡Ä¡×°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÈÉ¡¥¥¹¡É¤¹¤ëÄÔ´õÈþ¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡ÄÔ¤ÏÀè·î8·î8Æü¤ËÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£8·î9Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î½Ð»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ª»º¤Ç¤·¤¿¡¡¤Ä¤¤¤Ë»ä¤â5¿Í¤ÎÊì¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²7¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¹¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂà±¡¤·¡¢¼«Âð¤Ç²ÈÂ²7¿Í¤Î¿·À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢É×¤Î¿ù±º¤Ï8·î6Æü¤«¤é°éµÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î1Æü¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿·³Ø´ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤È¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Æ¿·³Ø´ü»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤±¤É¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê¿·À¸»ù¤È¤ÎÌþ¤·»þ´Ö¡Ä¡×¤È²º¤ä¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÈÉ¡¥¥¹¡É¤¹¤ë¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤È¿ù±º¤Ï¡¢2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¡¢10Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡¦14¡Ë¤µ¤ó¡¢13Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡¦12¡Ë¤µ¤ó¡¢18Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡¦6¡Ë¤µ¤ó¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
