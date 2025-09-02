音楽ユニット「GARNiDELiA（ガルニデリア）」が、2日をもって無期限で活動を休止すると公式サイトを通じて発表した。これを受け、年内に予定されていたツアーも全5公演が中止となる。

ガルニデリアはボーカル・MARiA（メイリア）とコンポーザー・tokuの男女ユニット。アニメ「キルラキル」「ガンダム Gのレコンギスタ」「魔法科高校の劣等生」「Fate/Apocrypha」など、数々のアニメソングで知られる。

この日、公式サイトで「いつもGARNiDELiAを応援してくださる皆さまへ」と題し、tokuが「GARNiDELiAは2025年9月2日をもちまして、無期限活動休止いたします」と活動休止を発表。

「MARiAとともに奏でてきた音楽は、私たちにとって人生の宝物であり、皆さんと共に過ごした時間は何よりも心の支えでした」とこれまでの活動を振り返り、「長い間、温かく応援してくださった皆さまに、心から感謝申し上げます」とつづった。

10月6日の台北公演を皮切りに開催される予定だったツアーについても、「これにともない、年内に予定していたツアーの全公演は中止となります」と発表。「公演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とお詫びし、「チケットの払い戻し方法や今後の対応については、改めてご案内いたしますので、どうか今しばらくお待ちください」と伝えた。