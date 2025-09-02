一般女性との結婚を発表したYouTuberのはじめしゃちょーさんが2025年8月31日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、プロポーズの方法を明かした。

お相手は「芸能活動とかもしていません」

はじめさんは30日に公開した動画で結婚したことを報告。お相手は「一般の女性の方」で、「僕みたいにYouTuberとかインフルエンサーとか、何かメディアに出るお仕事をされてるわけではなくて、芸能活動とかもしていません」と説明している。

「独身YouTuberの2人に突然結婚報告してみた」と題した動画は、同年代で長らく独身YouTuber仲間だった東海オンエアのりょうさん、フィッシャーズのマサイさんに結婚を報告するという内容。2人からの質問に答える形ではじめさんは、結婚相手が長い期間知り合い関係が続いた女性であること、YouTubeの動画で度々登場する静岡の豪邸とは別の家で半同棲生活を送っていることなどを語った。

プロポーズの様子は「一応動画に撮ってある」

そんな話の流れで、りょうさんが「あと、あれ聞いてなかった。どうやってプロポーズしたんすか？」と尋ねると、はじめさんは「シンプルにいきました」とし、「自宅で一応バラの花を100本」「なんか知らないけど、泣きながらプロポーズしちゃって。感極まって」と振り返った。

続けて「結婚したい理由とか、好きなところとかをプロポーズ前に結構しっかり言っちゃって。言ってる間に感情が溢れてきちゃって...」といい、「泣きたくなかった。あと、（相手の家族に）ごあいさつ行った時も泣いちゃった。ずっと泣いてる、もう」と恥ずかしがった。なお、プロポーズの模様は「一応（動画に）撮ってはあります。YouTuberとして」とも述べていた。