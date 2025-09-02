日本陸上競技連盟は２日、世界選手権東京大会に出場する日本代表選手を発表した。

すでに公表されている内定者２３人と合わせた選手団は８０人。注目の男子１００メートルでは、今季に自身２度目の９秒台を出した日本選手権（７月）覇者の桐生祥秀（日本生命）、１０秒００の自己ベストを持つ２１歳の守祐陽（大東文化大）、昨年のパリ五輪で９秒９６を出したサニブラウン・ハキーム（東レ）の３人が選ばれた。

男子４００メートルリレーのメンバーには、日本選手権男子１００メートル入賞の大上直起（青森県庁）、井上直紀（早大）、小池祐貴（住友電工）。日本選手権では失格ながら１０秒００の自己ベストを持つ柳田大輝（東洋大）と、やはり１０秒００をマークしている１６歳の高校生、清水空跳（星稜高）は混合１６００メートルリレーの代表で選出されたが、４００メートルリレーで起用される見通しだ。

激しい代表争いとなった女子１００メートル障害は、世界選手権の参加標準記録を突破した中島ひとみ（長谷川体育施設）、福部真子（日本建設工業）、日本選手権を制したパリ五輪代表の田中佑美（富士通）が選ばれた。

男子２００メートルはすでに内定している鵜澤飛羽（ＪＡＬ）に加え、世界選手権の参加標準記録を突破している水久保漱至（宮崎県スポ協）、五輪に４大会出場のベテラン、飯塚翔太（ミズノ）を選出。

男子４００メートルでは、日本選手権での失格が取り消されて優勝となった佐藤風雅（ミズノ）と中島佑気ジョセフ（富士通）が選ばれ、日本記録保持者の佐藤拳太郎（富士通）は１６００メートルリレーのメンバーに回った。

実力者がそろった男子走り高跳びは、８月に日本歴代２位となる２メートル３３を跳んだ瀬古優斗（ＦＡＡＳ）、日本選手権優勝の真野友博（九電工）、同２位の赤松諒一（ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ）の３人が選ばれた。

日本選手権で日本歴代３位の７４メートル５７で優勝した男子ハンマー投げの福田翔大（住友電工）や、女子８００メートルで日本記録を持つ久保凛（大阪・東大阪大敬愛高）も代表入り。

世界選手権２連覇がかかる女子やり投げの北口榛花（ＪＡＬ）、同１５００メートル、５０００メートルの田中希実（ニューバランス）、男子１１０メートル障害の村竹ラシッド（ＪＡＬ）、同３０００メートル障害の三浦龍司（スバル）らはすでに代表に内定していた。マラソンと競歩の一部の代表もすでに発表されている。（デジタル編集部）