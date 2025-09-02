¶ÌÀîÅ°»á¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ²Ä·è¤Ç»ØÅ¦¡Ö¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²Æü¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤È·º»ö¹ðÈ¯¤ÎµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï£±£°Æü°ÊÆâ¤Ë¼¿¦¤«¼º¿¦¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï£´£°Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔµÄ²ñÁªµó¤ò¹Ô¤¦¡£¿·¤¿¤ÊµÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬ºÆ¤ÓÄó½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·²áÈ¾¿ô¤¬»¿À®¤¹¤ì¤Ð»ÔÄ¹¤Ï¼º¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢£µ£°Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤â¼º¿¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿·¤¿¤ÊµÄ²ñ¤Ç¤Î£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·²áÈ¾¿ô¤¬»¿À®¤¹¤ì¤Ð»ÔÄ¹¤Ï¼º¿¦¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö£³Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤Î¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼º¿¦¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÁ°¤Î»ÔµÄ²ñÁªµó¤Ç£³Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤Î»ÔÄ¹ÇÉ¤¬ÅöÁª¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££³Ê¬¤Î£±¤ÏÄê¿ô£²£°¤Ê¤Î¤Ç¡¢£·¿ÍÅöÁª¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö»ÔÄ¹ÇÉ¤òÎ©¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ç¡£¤À¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
