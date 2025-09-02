日本陸連は２日、東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）の日本代表選手８０人を発表。男子１００メートルは桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大）、サニブラウン・ハキーム（東レ）で、加えて男子４００メートルリレーのメンバーに大上直起（青森県庁）、井上直紀（早大）、小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、清水空跳（星稜高）が入った。

日本陸連の山崎一彦強化委員長は「まず私たちは最終日のリレーはメダルがとりたい。総力戦でメダルをとる。その中で選択肢をとにかく増やしていく判断です」と選考理由を明かした。柳田と清水は混合１６００メートルリレーでのエントリーだが「男子４００メートルリレーで選考しています。ＷＡの規定ではリレー登録メンバーから出走できる」と説明した。

柳田は今季、５月のセイコー・ゴールデングランプリ（東京）、アジア選手権（韓国）で優勝など好調だったが、世界陸上の代表選考を兼ねた７月初旬の日本選手権（東京）はまさかの不正スタートで失格。８月中旬のアスリートナイトゲームズ（福井）で参加標準記録に届く１０秒００（追い風０・３メートル）をマークしたが、代表争い３番手だったサニブラウンの９秒９６は記録の有効期間内に越えられず、個人での代表入りは逃していた。柳田の選出理由について「日本選手権ではフライングでしたが本当に力がある選手。アジア選手権のチャンピオンで参加標準記録も突破している。ワールドランキングでも遜色ない」と説明。

星稜高の２年で７月の全国高校総体（広島）で１０秒００（追い風１・７メートル）をマークした期待の新星、清水についても「日本選手権では準決勝で敗戦しましたが、インターハイはすばらしい記録で走った。我々としては未知数をどれだけ引き出せるか。かなり期待しています」と話した。