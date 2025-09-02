【丹東（中国遼寧省）＝出水翔太朗、ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は２日未明、専用列車で中朝国境を通過して中国入りした。

北京で３日に開かれる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードに出席する。党機関紙「労働新聞」電子版が２日午前に伝えた。北朝鮮メディアが最高指導者の動静を速やかに伝えるのは異例だ。

正恩氏の訪中は２０１９年１月以来、約６年半ぶりとなる。同紙によると、正恩氏は１日に平壌（ピョンヤン）を出発し、崔善姫（チェソンヒ）外相ら政府と党の幹部が同行している。妻の李雪主（リソルジュ）氏や「ジュエ」氏とされる娘への言及はなかった。

丹東では２日未明、国境を流れる鴨緑江に架かる中朝友誼橋や丹東駅周辺の道路を封鎖する措置が取られた。鴨緑江沿いには治安要員が巡回し、船舶も出動して警戒に当たるなど、厳戒態勢が敷かれた。丹東駅では２日午前２時過ぎ、緑色の列車が停車している様子が確認できた。

韓国政府関係者によると、正恩氏を乗せた専用列車は２日午後、北京に到着する見通しだという。

３日の軍事パレードは天安門広場で行われ、正恩氏は、中国の習近平（シージンピン）国家主席やロシアのプーチン大統領らとともに出席する。正恩氏が最高指導者となって以降、多数の首脳が集まる国際的な行事に姿を現すのは初めて。