ハーゲンダッツから期間限定で『ゆずホワイトショコラ』が登場！すべてに国産のゆずを使用するこだわり
ハーゲンダッツ ジャパン株式会社は、ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」を2025年8月19日より期間限定で発売中。伝統的ながらも洗練された日本のよさを、ハーゲンダッツならではの感性で表現した新プロジェクト「JAPAN MIND(ジャパン マインド)」の第3弾商品だ。
今回は人気の「和素材」の中から、日本を代表する香酸柑橘(※果汁の酸味や皮の香りを楽しむ柑橘類のこと)である「ゆず」に着目。さわやかな味わいのゆずを相性のよいホワイトチョコと組み合わせた、スイーツ仕立てのクリスピーサンドとは？
今回は「ゆずホワイトショコラ」の商品情報に加えて、商品が生まれたきっかけやこだわりなどを担当者に聞いてみた。
■商品情報
商品名
ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」(期間限定)
価格
351円(希望小売価格)※軽減税率適用
発売日
2025年8月19日
販売先
全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか
■担当者に聞いた！「ゆずホワイトショコラ」ってどんな商品？
――「ゆずホワイトショコラ」発売の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
日本のよさをハーゲンダッツのアイスクリームを通して伝えるプロジェクト「JAPAN MIND(ジャパンマインド）」の第3弾の商品です。今回のテーマは「和素材」をテーマにしていて、日本人になじみ深く、暑い時季にぴったりのさわやかさと清涼感を持つゆずを主役に選びました。ホワイトチョコを合わせることで、スイーツ感も楽しんでいただける味わいです。メインターゲットは日本の20〜30代女性ですが、近年は海外でもゆずが注目されているので、インバウンドのお客様にもぜひ味わっていただきたいです。
――「ゆずホワイトショコラ」のこだわりを教えてください。
一番のこだわりは、アイスクリーム、ソース、コーティングのすべてに国産のゆずを使っていることです。アイスクリームはミルクのコクとゆずのさわやかさがちょうどよく感じられるバランスを目指しました。さらに真ん中のソースにはゆず果汁を入れていて、口に入れた瞬間にゆずならではの酸味と香りが広がります。そして外側は、ゆずの果実をまるごと粉末化したゆずパウダーと香り高いゆずオイルを加えたホワイトチョコでコーティングし、甘さとまろやかさをプラスすることで、ひと口ごとに心地よく調和するように仕上げています。
――「ゆずホワイトショコラ」のアイデアはどのようにして生まれましたか？また、その実現に向けて苦労した点などあれば、それをどうクリアしたかとあわせて教えてください。
和素材を検討する中でゆずを選んだのは、日本人にとって身近でありながら、日本ならではの香酸柑橘として海外でも注目されていたからです。暑い時季にふさわしいさわやかさやクリスピーサンドとの相性のよさも決め手でした。また、「JAPAN MIND(ジャパンマインド)」の立ち上げにあたり、これまでにない新しいクリスピーサンドを届けたいという想いも後押しとなりました。チョコレートはビターなどの候補もありましたが、ゆずの酸味と香りを最も引き立て、同時にスイーツらしい満足感を与えられることからホワイトチョコを選びました。その結果、味わいだけでなく見た目にも夏らしい軽やかさが加わったと感じています。
開発で苦労したのは、「ゆずホワイトショコラ」という形にたどり着くまでのフレーバー検討です。決定後もゆずとホワイトチョコのバランス調整に時間がかかり、何度も試作と議論を重ねて今の味が完成しました。さらに、ゆずを学ぶため大分や徳島の産地を訪れ、畑や収穫、加工の現場を体験したことも大きな学びでした。そこにはゆずを使ったスイーツ専門店もあり、生活に根付くゆず文化に触れられたことが、味づくりのヒントにもなっています。
――どんなときに「ゆずホワイトショコラ」を食べてほしいですか？
暑い日差しの中でほっと一息つきたいとき、気分転換をしたいときにぴったりのアイスクリームです。ゆずのさわやかな香りと、ホワイトチョコのまろやかな甘さが優しく広がります。
――最後に一言お願いします！
第1弾・第2弾ともに、味わいはもちろん、パッケージデザインにもこだわっています。各商品に合わせた吉祥文様を取り入れ、和の美しさを表現しており、「ゆずホワイトショコラ」には、“実り”や“五穀豊穣”を意味する七宝柄を使用しました。さらに、金色の帯や、日の出をモチーフにした「JAPAN MIND(ジャパンマインド)」プロジェクトのロゴなど、日本の伝統とモダンさを融合させたデザインに仕上げています。ぜひ店頭で手に取って、ご覧いただければと思います。こうしたパッケージや素材の選定を通して、普段の暮らしの中にある“日本のよさ”をあらためて感じていただけるような商品になっているとうれしいです。
暑い日差しの日にぴったりのゆずの涼やかな香りとホワイトショコラのまろやかさが広がる「ゆずホワイトショコラ」。日本らしい上品で贅沢な味わいをぜひ体感してほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
