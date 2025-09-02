ダイソーで発売後から話題騒然！「100均で買えると思ってなかった！」平成懐かしキャラグッズ

今回ご紹介するのはダイソーのたまごっちグッズ！発売と同時にSNSでかなり話題になり、店舗によってはほとんどの商品が品薄になるほどの人気です。筆者がゲットできたのは、中でもかなりの人気を誇る布収納。デザインがかわいいうえに、大きいサイズでさまざまな収納に活躍してくれるアイテムです。早速ご紹介します♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：たまごっち 布収納（スクエアL）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：45×30×24.5cm

販売ショップ：ダイソー

ダイソー商品なの？！大人気のたまごっちデザインの布収納

ダイソーで話題沸騰！たまごっちグッズがたくさん販売されているのですが、その中でも発売直後から話題になっていたのがこちらの『たまごっち 布収納（スクエアL）』です。

45×30×24.5cmと大きめサイズの収納ボックスで、お値段は550円（税込）です。

デザインは側面によって違っていて、こちら側には笑顔のめめっち、みみっち、まめっち、くちぱっちが…。

反対側には表情豊かな4キャラクターがデザインされています。とてもダイソー商品とは思えないデザイン性に感動です！

かわいいだけじゃない！機能性も◎な布収納

布収納の内側はコーティングされているような感じで、つるっとしています。とくに防水、撥水という記載はありませんが、万一汚れてしまってもサッと拭き取ることができます。

サイズとしてはキッチンペーパーを3ロール、ティッシュペーパーを入れてもまだまだ余裕のある大きさ。

パントリーの整理整頓や、クローゼット収納、ルームウェア入れなど、様々なシーンで活躍してくれそうです。

今回はダイソーで購入した『たまごっち 布収納（スクエアL）』をご紹介しました。季節もの売り場には、このほかにもたまごっちグッズがいくつか並んでいたので、ぜひ売り切れてしまう前にチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。