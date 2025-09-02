ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

足元から洗練されたカジュアル感を演出！【アディダス】の人気スニーカーをAmazonでゲットしよう！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


スリーストライプスをあしらったこのアディダス シューズは、時代を超えて愛され続けるオーセンティックなルックスが特徴。ライニングを備えた滑らかなアッパーは快適で、丈夫なラバーアウトソールが足運びをサポートする。チノからトラックパンツまで、どんなアイテムにも合わせやすい一足。 この製品は、アッパーに50%以上のリサイクル素材を使用するなど、プラスチックゴミ ゼロの未来を目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにしている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


滑らかな合成皮革アッパーとテキスタイルライニングを組み合わせ、足全体を包み込むような快適な履き心地を実現している。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


耐久性に優れたラバーアウトソールを採用し、さまざまな路面で安定したグリップ力を発揮する仕様になっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


パーフォレーションのスリーストライプスがアクセントとなり、スポーティかつクラシックな印象を与えてくれる。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


アッパーに50%以上のリサイクル素材を使用し、環境に配慮しながらスタイリッシュに履けるデザインになっている。