津島賢哉さん（45歳・仮名＝以下同）は、25歳のときに学生時代の恋人・真知さんと、不本意な形で“できちゃった結婚”をした。だが、子どもへの関心を持てないまま別居し、養育費だけを送り続けた。妻子と向き合えない後悔を抱きつつも、「子どもも愛してくれる人と出会ったので離婚してほしい」という真知さんからの言葉は無視。送られてきた離婚届も捨て、転職・転居して姿を消した。そんな彼が、やがて過去と向き合わざるを得ない“きっかけ”を迎える。

＊＊＊

39歳のときだった。夜更けに最寄り駅から自宅への道を歩いていると、建物と建物の間の小さな路地にうずくまっている人がいた。女性のようだった。

怯えた様子の女性。「警察には行きたくない」というが…

「一瞬、何だろうと思いましたが、女性がこちらに頭を下げるようにしてうずくまっている。知らん顔もできず、『どうしました？ 具合が悪いなら救急車を呼びましょうか？』と問いかけると、彼女がゆっくりと顔を上げた。顔はあざだらけで、しかも腕にはしっかりと赤ん坊を抱いている。驚きましたよ。すると彼女、『誰も来ていませんか？』って。怯えていた。夫からDVを受けて逃げ出してきたそうです。とりあえず警察に行こうと言うと、警察には行きたくないと」

自分の子を思いだして

賢哉さんの住んでいる賃貸マンションはすぐそばだった。うちに来ますかと言うと、また彼女は怯えた目をした。

「大丈夫、僕は何もしない。あなたが休める場所もあると、なぜか必死で社員証を見せました。誰もが知っているような大手企業じゃないけど、彼女はそれを見ると腰を上げた。しんどそうだったから子どもを僕が抱き上げました。全力で守っていたんでしょうね、子どもはすやすや寝てました」

いったい、どのくらいの間、彼女はそこにいたのだろう。そうも聞けず、ゆっくりと足を引きずりながら歩く彼女を見守りながら、彼は子どもを抱いてともに歩いた。

「あのとき、もちろん自分の子を思いましたよ。こんな小さかったんだろうな、顔も見たことがないなと。一方、この女性は自分の命を懸けて子どもを守った。たぶん、真知もそうやって生き抜いたんだろうと」

「なんとかしなくちゃ」の気持ち

彼女を連れて帰り、言われるがままにミルクなどを買うため再度、彼は外に出た。警察に届けたほうがいいとわかってはいたが、彼女の必死さにつきあうつもりになっていた。コンビニには粉ミルクが売ってなかったため、徒歩15分もかけて24時間営業のスーパーに行き、ミルクやおむつなど最低限の必要なものを購入した。

「帰ると子どもがギャン泣きしていました。お腹がすいていたみたい。彼女はミルクを作り、飲ませると、ホッとしたのかいきなり倒れるように眠りました。子どもは生後半年だと聞いていたので、朝になるまでにもう一度、ミルクをあげて。それでも彼女は目を覚まさなかった。よほど心身ともに疲れていたんでしょう。こちらも必死でしたよ。あんまり泣かれると困るし。ただ、ミルクを与えるとニコニコ笑う、いい子でした」

どうして自分がこんなことをしているのか、彼自身が信じられなかったが、目の前の弱った親子を放り出すわけにはいかなかった。そのときは「なんとかしなくちゃ」という思いだけだったという。

「その日がたまたま金曜日で、彼女は土曜の夕方まで眠っていました。突然、ハッと目を覚ましたときは、ここがどこなのかもわかっていなかったみたいだった」

DV被害者の響子さん

賢哉さんが説明すると、彼女はすべて思い出した。響子と名乗り、住所や夫の仕事、こうなった顛末を語り出した。実家の両親はすでに亡く、頼れる親戚もいない。以前、同じような状況で友人宅に逃げたら、夫は友人に執拗な嫌がらせをしたため、もう友人も頼れないとつぶやいた。

「弁護士をつけて離婚を考えたほうがよさそうだと言うと、夫に携帯電話も取り上げられており、まったく自由がないと泣くんです。聞いているこっちがせつなくなってきた。どうして妻に暴力をふるうことができるのか。ただ、そのとき思い出したのは両親のことだった。年中、激しい取っ組み合いのケンカをしていたのにお互いを心から欲していた。一方、僕は妻との関係を自分が逃げることで疎遠にした。響子が何度も逃げながらも夫の元へ帰っているのは愛情からではないのか。そう聞いてみると『生活ができないから、あの人のところにいるしかない』と響子は泣く」

勤務先で世話になっている弁護士に連絡をしてみると、自分は民事に疎いからと離婚を主に扱う女性弁護士をすぐに紹介してくれた。その弁護士に電話をすると、まずは警察に行けということだった。弁護士もすぐに来てくれるという。

「彼女は費用が払えないと言っていましたが、そういう問題ではない。あなたも子どもも命の危険があると言ったら、ようやく動いてくれた」

いい友人ができた

賢哉さんは警察に送っていき、弁護士に引き渡した。自分の携帯電話だけは伝えておいたが、響子さんからはなかなか連絡がこなかった。彼は弁護士に「自分が費用を払うから、なんとか彼女を離婚させてやってほしい」と頼んだ。差し出がましいのはわかっていたが、彼女は怯えているからまた夫のもとへ戻ってしまう、それが怖いと弁護士に伝えた。

「弁護士から逐一、連絡をもらって、夫が逮捕されたこと、彼女が民間のシェルターに移ったことなどを聞きました。よかった、これで命だけは助かったとホッとしたのを覚えています」

数ヶ月後、事務所に彼女が来る、賢哉さんに同席してほしいと言っていると弁護士から連絡があった。

「あのときとはまったく印象の違う彼女がいました。落ち着いた感じで、とてもきれいだった。女性弁護士から、離婚が成立したこと、元夫から慰謝料と養育費についても取り決めをしたと聞きました。響子があのとき抱きしめていた娘は、かわいい服を着て笑っていました。『この服、先生の娘さんのお下がりなんです』と彼女は言い、女性弁護士も笑っていました。『なんだか他人事とは思えなくて、私も張り切っちゃいました』と弁護士が言う。彼女もDV男に苦しめられた過去があったそうです。響子にとっては最高のバディだったわけですね」

今後は親子で入れるシェアハウスに住み、響子さんは仕事を探すと言っていた。彼女は看護師の資格をもっていたので、仕事はすぐに見つかった。

その後はたまに連絡をとったり、ごくまれに食事に行ったりするような関係が続いた。会うたびに元気になっていく響子さんがまぶしかった。

「僕も出張三昧の日々が続いていたから、本当にときどきしか会えなかったけど、いい友人ができたと思っていた。響子もそう思っていたようです。彼女との距離を縮める気はありませんでした。僕はこんなしょうもない人間だし、彼女がもう男はこりごりだと感じているのがわかっていたから」

勤務先に訪ねてきた男の子

そんなある日、勤務先に若い男の子が訪ねてきた。受付から連絡があってエントランスに行ったとき、賢哉さんはそれが自分の息子だとすぐにわかったという。

「近くの喫茶店に行きました。彼は何も言わずに僕の顔を見ていた。僕は『ごめん。申し訳ない』と頭を下げました。彼は『おかあさんの言うとおりだ』と笑うんです。『おとうさんは素敵な人だった、ちょっと気が弱いところがあったけど』といつも言ってたと。家族が負担だったの、僕が邪魔だったのと言われて、『そうじゃない。気が弱いから逃げてしまったんだ。申し訳ない』と頭を下げるしかなかった。目の前の息子は、きれいな目をしていました。愛されて育ったんだろうとわかるような表情だった」

離婚届は出していないから、戸籍上は真知さんとまだ夫婦だし、息子も彼の長男として記載されているはずだ。そのために真知さんは再婚もできなかったのだが。

「おかあさんの再婚を邪魔してしまったと言うと、『かえってよかったみたいだけど』と息子が言う。どういうことか聞いたら、真知が再婚すると言っていた男性は他の女性にもプロポーズしていたのだそうです。のちのち真知が笑い話のように息子に語ったって」

息子が見る限りでは、「母に男友だちはいるけど恋人がいるような気配はあったためしがない」そうだ。それを聞いて、賢哉さんはホッとし、ホッとしている自分を嫌悪した。息子の今後の学費は自分が出すと言うと、「お金は大丈夫。おかあさんは自分で事業を興して成功しているし、おじいちゃんやおばあちゃんも元気だから」と断られた。

「ちょっとみじめでした。自分が放置した妻は今や成功者で、息子も立派に育っている。オレは何をしてきたんだろうと。『そのうちおかあさんと3人で食事でもしない？』と息子に言われ、息子にまで憐れまれているような気がしました。僕がひねくれているだけですけど、たぶん」

気持ちがささくれ立ち…

気にしていた妻子は、自分がいなかったことでよりより人生を送ることができたのかもしれない。そう思うと自分を嘲り笑うことしかできなかった。

「なんというのか、それで気持ちがささくれ立ったというか、すごく寂しくなって響子に連絡をしてしまいました。響子は僕をバツイチの独身だと思っている。僕から独身だとは言っていないんですが、結婚しているのと聞かれたので、昔ちょっとねと言ったら、離婚したと思い込んでいた。それを訂正しなかったのは自分のずるさです」

響子さんと会い、食事をしたあと、このまま帰るのは嫌だと思った。おいしいコーヒーがあるから飲んでいかないかと誘った。

「彼女は迷っていましたが、少しだけならとやってきました。『懐かしい。私が転がり込んだところから人生が変わった。あなたのおかげで』と彼女が言った。人生を変えたのはあなた自身だよと言いましたが、ふたりの間の空気が今までとは変わった。僕は思わず、響子を抱きしめました。彼女は抵抗しなかった。静かにソファに押し倒したとき、小さく『怖い』と言いました。そうだよねと離そうとしたら、離さないでと言われて。ずっと抱きしめているだけで行為には及びませんでした。なんだか彼女の恐怖が伝わってきたので」

久々の真知さんは…

だがそれ以降、響子さんはさらに賢哉さんに心を開くようになった。少しずつ身体の接触も増えていった。子どもを連れて3人で食事をすることもあった。ゆっくりとふたりの関係が濃くなっていく。今まで感じたことのない満足感があった。

「一緒に住もうかと彼女に言ったのは、子どもが5歳になったころです。彼女はうれしそうな半面、ちょっと怪訝な顔もしたので、『結婚する？』と聞いたら満足そうな表情になりました。子どももはしゃいでいた」

今さらだけどと、息子を介して真知さんに連絡をとった。真知さんは「離婚ね。考えておくわ。それはそうとうちの会社、見てくれない？」と言った。

「彼女の会社に行ってみて、びっくりしましたよ。新しくてきれいなビルのワンフロアが会社になっていて、真知はゆったりと自信に満ちた感じだった。20年ぶりくらいに会った妻が、あんなに堂々としていたら、こっちはビビるしかなかった」

妻はにっこりと笑って「離婚はまだしないでおくわ。今までしなかったんだから、これからもしなくてもいいじゃない」と言った。

「こっちが再婚したいからだとは言えなかった。『お互いに最後は看取りあう仲になれるかもね』と真知が言ったんですが、僕は思わず『復讐のつもり？』と聞いてしまった。真知は鋭い目つきで僕を見ましたが、『そんなつもりはないけど』と。怖かった」

それから3ヶ月たつが、響子さんには本当のことを言えていない。一緒になるなら中古のマンションくらい購入したいが、結婚が成立しないなら響子さんはおそらく別れを口にするだろう。法律に訴えれば離婚は成立する可能性が高いが、裁判になるだろうから時間がかかりそうだ。

「このままだと響子には見捨てられますね。でもそれが分相応だろうとも思えてきた。僕はきっと響子とその娘を幸せにはできない。真知にあれだけひどいことをしたのだから、それが当然だとも思います」

響子さんの住んでいるアパートは、半年後に更新を迎える。それまでには真実を話さなくてはいけないとわかっていながら、彼は今日もまた言えなかったとため息をついてベッドに潜り込むのだとため息交じりにつぶやいた。

＊＊＊

妻子と向き合わずに逃げてきた「ツケ」を支払うときが、賢哉さんのもとにやってきたように思える。そしてその期限は長くはない。真知さんと正式に別れ再婚することができるのか、響子さんにすべてが露見し別れを切り出されてしまうのか。あるいは「すべて」を失ってしまうことも考えられる……。事態を招いた賢哉さんの振る舞いは【記事前編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

