「ひとりの人と生涯添い遂げる」ためには何が必要なのだろうか。そもそも「離婚しない」という強靱な意志が大前提なのだろうが、惰性と習慣、倦怠とともに生きていく覚悟も必要なのかもしれない。

「僕はそもそも不本意な結婚をしたのがいけなかったと思っています。しかもその結婚から逃げ出してしまった。家族を作るというのがわからないままに婚姻届なんて出してはいけませんよね」

産まれた子どもに会わないまま、賢哉さんは養育費だけ振り込み続けた

津島賢哉さん（45歳・仮名＝以下同）は、ずっと自分を責め続けている。これまではそれからも逃げていたが、やはりきちんと決断しなければいけないときはやってくるものだと痛感しているそうだ。

恋人が妊娠「うんざりした」

最初の結婚は25歳と若かった。相手は学生時代からつきあっていた真知さん。結婚は30歳くらいでしようと話し合っていたが、早く結婚したがった真知さんがあるとき、「避妊方法を変えよう。ピルを飲み始めたから安心して」と言った。

「処方されたピルを見せながら丁寧に説明してくれたので、僕も納得していたんです。でも彼女はピルを一度も服用しなかった。あっさりと妊娠。ピル飲んでたんだよねと言ったら、『飲み忘れた』と。こっそり調べたらピルは手つかずのまま引き出しに入っていました」

賢哉さんは「正直言ってうんざりした」と本音を洩らした。だが「ひとりで産む」と言い張る彼女を放り出すわけにもいかない。婚姻届を提出したが、一緒に住む気はなかったという。

「僕も若かったんですよね。子どもにあまり関心がなかった。真知は実家に住んでいたし、訪ねると真知の親から『いつになったら一緒に生活するんだ』と責められるし、だんだん足が遠のいていきました。彼女は実の両親に子どものめんどうをみてもらって仕事に復帰したようです」

「育った環境がいけなかったのかなあ」

地方出身の賢哉さんは大学入学以来、東京でひとり暮らしをし、社会人になってからは会社の単身者用借り上げマンションで生活していた。結婚したことはしばらく会社にも言わなかった。どうしても「家族で生活すること」が想定できなかったという。

「僕の育った環境がいけなかったのかなあ。うちの父親は山師みたいな人でね、儲け話があるといっちょかみするタイプで、こっちでちょっと儲かるとあっちで全部スってしまうようなヤツだった。帰ってこないことも多かったし、帰ってくるとおふくろと取っ組み合いの大ゲンカ。それでまた飛び出して行っては、ときどき儲けた金を送ってくる。そんなんじゃ生活は成り立たないから、おふくろは朝から晩まで働いていましたね」

中学生になったころ、あんなオヤジとは別れればいいと彼は真剣に母に言ったが、母はにこにこしているだけで何も言わなかった。“あんなオヤジ”でも、母にとっては大事な人だったのだろうと今なら想像がつく。

賢哉さんが社会人になったころ、父はあっさりと遠方で「野垂れ死んだ」そうだ。「おとうさんらしい死に方だね」と泣き笑いしていた母も、父の後を追うように急死した。どれだけ深い絆がふたりの間にあったのか、息子である賢哉さんは何も知らない。

「若いころは自分の存在があやふやでしたね。父と母は離れていてもケンカしても、互いに強烈に求めあっているところがあったんでしょう。でもふたりとも僕に対しては、わりと淡々と接していた。愛されていなかったとは思わないけど……。あとから考えれば、中学生くらいになったときは大人扱いされていたのかもしれない。でも僕自身は、どこか物足りなかったんですよ、親の愛が。それで自分の存在を肯定したり否定したりと、ずっと思春期が続いて今に至る……という気がしています」

保護猫は飼うけれど

結婚して子どもが生まれても、どこか家族に関心をもてなかったのは、自分の存在すら認めることができなかったからなのだろうか。あるいは両親の「変わった愛情」を見続けていたために、自分の中から生まれる愛情に気づけなかったのだろうか。

「縛られたくなかったとずっと思ってきましたが、確かに愛情については考えるのを拒絶していたような気がします。犬や猫は好きなんですけどね、同じレベルで人間を考えられないというか」

子どものころから捨て犬を拾ってきて育てるような子だった。今も保護猫を飼っている。本来は心優しい人なのだろう。

真知さんからの連絡

結局、賢哉さんは産まれた子どもにも会わないままだった。毎月、数万円の養育費を振り込み続けたが、妻の真知さんからも連絡はなかった。30歳のとき、真知さんから書留が届いた。サインした離婚届が入っていた。

「子どものことも愛してくれる人と巡り会ったので離婚してほしいと書いてありました。でも僕、それを無視したんですよ」

本当は後悔していると気づいていた。妻にも子どもにも寄り添えないままだったことを。今からでも会いに行きたいと思ったが許されるはずもないとわかってもいた。だから無視した。あげく彼は転職して引っ越し、行方をくらませた。

「卑怯ですよね。すべてから逃げて……。どうして肝心なときに逃げてしまうのか」

寅さんになったような…

逃げればひとつ後悔が残る。それが積み重なれば、自分で自分を許せなくなっていく。わかっていながら逃げてしまう。

「転職先は本当に出張の多い仕事で、なんだかオレ、寅さんになったような気持ちでした。日本中、アジア中、駆け回って、だんだん妻子の記憶も薄くなっていった。だけどいつも逃げている実感はありました。離婚届は破いてしまったから、自分から離婚届を書いて送ろうかと思い悩んだこともあった。だけどなぜかそれができなかった。真知を困らせてやろうと思ったわけじゃない、でもピルを飲んでいると騙したのは彼女のほうだという気持ちも少しあった。自分自身があまりにガキだったと思います」

反省の弁はいくらでも出てくる。だが、時はいつでも前にしか進まない。過去にとらわれている彼に、前を向いて歩いていくことはできなかった。

忙しく働いていればすべて忘れることができる。そう思っていたのかもしれない。恋愛のように濃密な関係はもういらなかった。行きずりで女性と関係をもつことはあったが、心の通う関係は望んでいなかった。

だがそんな彼に転機が訪れる。

半ば不本意ながら始まった「家庭」に向き合わず、しかしそんな自身の姿勢に後悔もある賢哉さんは、逃げることを選んだ。その後の彼が周囲と築く「奇妙な関係」を【記事後編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

