撥水加工と多収納ポケットで快適に使える。【ベンデイビス】のデイパックがAmazonで買える！
通学・通勤からレジャーまで頼れる【ベンデイビス】の大容量リュックサックがAmazonに登場！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
普段使いはもちろん、タウンユースからレジャーシーンまで活躍する機能的なデイパック。高い収納力を備え、荷物が多い日の移動も楽々! さらに、背中や肩に触れる部分にはメッシュ素材を使用し、通気性に優れ蒸れを軽減してくれます。メインルームはB4サイズ対応で、フロントの広々としたポケットにより荷物の仕分け収納が可能なデザイン。内装にはクッション性に優れたPC収納部を装備しており、デバイスにもばっちり対応! 外側には大小様々なポケットを設け、細かくアイテム管理できるデザインに仕上がっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
B4サイズ対応の広々メインルームと多彩な外ポケットで、荷物を整理しやすく収納力も抜群な設計になっている。
背面とショルダー部分に厚手メッシュを採用し、通気性を高めつつ長時間背負っても蒸れにくく快適さを保つ。
クッション性に優れたPC収納部を内蔵し、移動中もノートパソコンやタブレットをしっかり保護できる。
撥水加工を施したポリエステル素材で、急な雨や水濡れから大切な荷物を守る実用性を備えている。
