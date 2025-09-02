ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

通学・通勤からレジャーまで頼れる【ベンデイビス】の大容量リュックサックがAmazonに登場！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


普段使いはもちろん、タウンユースからレジャーシーンまで活躍する機能的なデイパック。高い収納力を備え、荷物が多い日の移動も楽々! さらに、背中や肩に触れる部分にはメッシュ素材を使用し、通気性に優れ蒸れを軽減してくれます。メインルームはB4サイズ対応で、フロントの広々としたポケットにより荷物の仕分け収納が可能なデザイン。内装にはクッション性に優れたPC収納部を装備しており、デバイスにもばっちり対応! 外側には大小様々なポケットを設け、細かくアイテム管理できるデザインに仕上がっている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


B4サイズ対応の広々メインルームと多彩な外ポケットで、荷物を整理しやすく収納力も抜群な設計になっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


背面とショルダー部分に厚手メッシュを採用し、通気性を高めつつ長時間背負っても蒸れにくく快適さを保つ。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


クッション性に優れたPC収納部を内蔵し、移動中もノートパソコンやタブレットをしっかり保護できる。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


撥水加工を施したポリエステル素材で、急な雨や水濡れから大切な荷物を守る実用性を備えている。