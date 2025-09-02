2児の母・長谷川京子、13歳長女と“イチャイチャ”腕組み写真に「美しすぎるお母様ー!!!娘さんと息子さんが羨ましい」
俳優の長谷川京子（47）が1日、自身のインスタグラムを更新。長女（13）との“イチャイチャ”腕組みショットを公開した。
【写真】「ママ美しすぎ.....」長谷川京子＆長女の“イチャイチャ”腕組ショット
長女に腕を組まれてうれしそうな笑顔の長谷川。そんな長女に「いつまでこうやって腕を組んでくれるのか」とつづり、子どもの成長に気持ちを吐露している。
さらに、長女が撮影したと思われる写真も投稿。肩紐が細い黒のキャミソールから美デコルテを大胆に見せ、サングラスを合わせたモードなスタイリングを披露した。
この投稿にファンからは「美しすぎるお母様ー!!!娘さんと息子さんが羨ましい」「美しくてカッコいいお母様です」「ママ美しすぎ.....」などのコメントが寄せられている。
長谷川は、ロックユニット・ポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と2008年10月23日に結婚し、09年5月に長男、12年1月に長女が誕生。21年10月に離婚を発表した。
