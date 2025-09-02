大久保嘉人氏がアルビレックス新潟バルセロナのクラブダイレクターに就任

スペイン・バルセロナを拠点とするサッカー留学プログラム「アルビレックス新潟バルセロナ」は9月1日、元日本代表FWの大久保嘉人氏が2025-26シーズンよりクラブダイレクターに就任したと発表した。

NSGグループが運営する同プログラムは、2013年の設立以来、80名超の日本人留学生を輩出してきた実績を持つ。

新潟バルセロナは2013年に設立。日本人留学生がサッカーと語学、スペイン現地での生活を通じて、世界で堂々と戦う日本人として成長することを目的に活動。これまで80名が参加していたが、2024年で活動を終了していたなかで、再開する運びとなった。

大久保氏はJリーグ史上初の3年連続得点王を獲得した名ストライカー。日本代表としても2大会連続でW杯メンバー入りを果たし、スペインやドイツでもプレーをした。約20年前にスペインで挑戦した自身の体験が、今でも大きな糧になっていると語り、「ここで得た経験が一生の財産になるよう全力でサポートする」と意気込みを述べた。

新潟バルセロナの是永大輔プレジデントも「闘志と情熱が次世代の若者たちに火を灯す」と期待を寄せた。SNSでも「これはマジで楽しみ」「あの大久保嘉人さんがアルビレックス！」「似合ってるじゃないかアルビのエンブレム」「ワクワクするお話ですね」「羨ましすぎる」「こんな世界線があるとは」「えぐいこと起こってない？？」「良い取り組みやね」などコメントが寄せられ、新潟バルセロナと大久保氏の新たな挑戦に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）