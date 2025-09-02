これセリアに売ってていいの！？「よそで買うと高いのに！」手軽にアレが楽しめるグッズ
商品情報
商品名：焼き鳥台
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦17×横12×高さ4.5cm
販売ショップ：セリア
手作りの焼き鳥を手軽に楽しめる！セリアの『焼き鳥台』をお試し♡
焼き鳥って美味しいので大好きなのですが、自分では作る機会がなかなかないですよね。そんな焼き鳥作りに役立つグッズをセリアで発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『焼き鳥台』という商品。バーベキュー網などにのせることで、焼き鳥を手軽に楽しめるアイテムです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、アウトドアグッズ売場に陳列されていました。
素材は鉄が使用されており、頑丈です。
四角い枠に、細かいくぼみがたくさんついています。
網の上に焼き鳥台を置き、このくぼみに合わせて串を並べていきます。
お肉の油がよく落ちてくれてさっぱりとした仕上がりに！
直火に使えるなら…と、自己責任ですがエアフライヤーで使用してみました。
4.5Lサイズのエアフライヤーを使用していますが、焼き鳥台が難なく入りました。
焼き鳥台にお肉が当たるとこびりつくので、当たらないように上手く調整すると後片付けが楽です。
エアフライヤーに付属している網ではお肉から出た油分が多少溜まりますが、焼き鳥台にのせることで油落ちが良くなり、さっぱりした仕上がりになりました！
ただ、熱風が良く通るからか、いつもより焦げやすい気がします…。
いつものタイミングより早めに確認し、適切なタイミングでひっくり返してあげるのがポイントかと思います。
エアフライヤー専用の類似商品も販売されていますが、意外と高価なので、似た形状の商品を手頃に買えてよかったです！
今回は、セリアの『焼き鳥台』をご紹介しました。
あくまでもバーベキュー網などでの使用が想定された商品なので、筆者のようにエアフライヤーで使う際は自己責任で…！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。