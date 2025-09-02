相沢紗世、夫・中島宏之氏と“ゴルフデート”で仲良し2ショット 「ついに100切りー」と報告
元プロ野球・メジャーリーガーの中島宏之氏（43）の妻でモデルの相沢紗世（47）が1日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフ場での2ショットを披露した。
【写真】「ついに100切りー」ゴルフ場での2ショットを披露した相沢紗世＆中島宏之夫妻
相沢は「ついに100切りー」と文字の入った中島氏との2ショット写真とともに、「長い道のりだったけど嬉しい」とうれしそうに報告した。
この投稿にファンからは「素晴らしい」「おめでとうございます」「紗世さん素敵 ナカジ羨ましい」「すごーい」「凄いですね！共通の趣味は良いですね」などのコメントが寄せられている。
