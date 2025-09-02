「サッカーで初めて見た」「運動会で出てきたら真っ先に逃げる」三笘薫らブライトン選手が試合中に騎馬戦?
ブライトンの日本語公式X(旧ツイッター/@OfficialBHAJPN)が「これ以上かっこいい写真はないんじゃない?」とアップした写真が話題を呼んでいる。
クラブが投稿したのは、8月31日にホームで行われたプレミアリーグ第3節マンチェスター・シティ戦での1枚。MFジェームズ・ミルナーが同点のPKを決めた直後、MF三笘薫らチームメイトが駆け寄り、偶然“騎馬戦”のように見えた瞬間を捉えている。
これにファンから「サッカーの試合中に騎馬戦してるの初めて見た」「めちゃくちゃ強そう」「騎馬戦 Lv.9999」「負ける気がしない」「運動会でこの騎馬戦出てきたら真っ先に逃げる」「ミルナーごつすぎ」「かっこよすぎて鳥肌」「ブライトン最高」などの声が上がった。
ブライトンは終盤に三笘のアシストからFWブラヤン・グルダの逆転弾が生まれ、2-1で勝利。メガクラブを撃破し、今季リーグ戦初白星を挙げた。
