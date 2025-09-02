水谷隼、投資が下手…8月は過去一の損失 再び取引も爆損で嘆き「買ったら一瞬で下げた」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が1日、自身のXを更新。取引画像をアップしながら、8月の投資結果を報告し嘆いている。
【画像】ひえっ…額がヤバい！水谷隼の含み損 8月の爆益＆爆損の取引画面
水谷は先日、米ドル円取引で「ロングの人ごめんなさい」と取引画像を投稿。マイナス157万円の含み損を抱えていたが、その後、「損切りして円買った…どうなるか」「反転してるし…」と報告。数時間おいて再び「ドル買っていい？」とし「損切り。今日だけで8桁以上負けた。これで円高に切り替わったらお祓いいく」とFX取引の不調を伝えていた。
株の方は順調に利益を出すこともあったが、水谷は「ただ投資が下手なだけ…」と自虐しつつ、改めて8月の投資について「8月は過去一損失だしたから気持ち切り替えて頑張ろ…と思って久しぶりに買ったら一瞬で下げた どうせ損切りした瞬間上がるから粘ろうかなぁ…」と、取引画像をアップしながら現在は109万5000円の含み損が出ていることを報告した。
なお、水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿していた。
