「似てません?!」つまみ枝豆、義兄と“顔出し”2ショット 妻・江口ともみが公開「似てますね」「お義姉様ご夫妻もお若いっ」
タレントの江口ともみ（57）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントのつまみ枝豆（67）と枝豆の姉夫婦と4人で出かけたことを、写真を添えて報告した。
【写真】「実のお兄さんと言っても信じちゃえそうですよね」つまみ枝豆＆義兄の“顔出し”2ショット ※4、5枚目
江口は「ちょっと前にとおさんのお姉さん夫婦と道の駅『月ヶ瀬』に寄ってソフトクリーム食べて来ましたぁ」とつづり、楽しそうな4ショットや夫婦ショットなどをアップ。
「とおさんのお姉さんの旦那さま とおさんに似てません?!実のお兄さんと言っても信じちゃえそうですよね この日は格好も似ててウケた しかしお義兄さん。。78には見えないんだよなー」と、枝豆と義兄が並んでソフトクリームを手にする2ショット写真も添えた。
この投稿にファンからは「お義姉様ご夫妻もお若いっ こうして皆さんでソフト食べられてるところほっこりします」「枝豆さんオシャレすぎる」「メガネのせいもあると思いますが、似てますね」「道の駅のアイスは本当に美味しいのが色々ありますよね」などのコメントが寄せられている。
