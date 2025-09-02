¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¤¬¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁè¤¤¤Ç¡ÖËÜÌ¿¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤º¬ËÜ¸¶°ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï7²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤â¡¢µß±çÅê¼ê¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢12¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤ÇÍ£°ì¡¢³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç26»î¹ç¤Ç11¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.82¡Ê¥ê¡¼¥°6°Ì¡Ë¡£1»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï10.25¤Ç¥ê¡¼¥°5°Ì¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¡¢2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÇMVPµé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î²¼ÇÏÉ¾¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆF§°¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆ±¾ÞÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï8°Ì¤ÈÄã¤¯¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î±¦ÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê9¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.05¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Îº¸ÏÓ¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡Ê11¾¡5ÇÔ¡¢Æ±2.66¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ê16¾¡5ÇÔ¡¢Æ±2.58¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¾²Á¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤Î¤Ï¥É·³¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¿ô»ú
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç»³ËÜ¤ÏÃæ5Æü¤Ç15»î¹ç¡¢Ãæ6Æü¤Ç11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤Î¾Ú¤·¤È¤µ¤ì¤ëÃæ4Æü¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ4Æü¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¤»³ËÜ¤Ï»î¹ç¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¡Ê146²ó3Ê¬¤Î2¡Ë¤â160¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¾µåÃÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ä¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤¬¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹WAR¤â3.6¤ÈÄã¤¤¡£²¾¤Ëº£¸å¡¢Ãæ4Æü¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä3¿Í¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡º£Ç¯3·î¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ÇÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸Î¾ã¤ò¶²¤ì¤Æ²áÊÝ¸î¤Êµ¯ÍÑË¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂôÂ¼¾Þ±¦ÏÓ¤ÏÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö²²ÉÂ¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤¬Éü³è¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÊì¿Æ¤¬¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¤µ¤»¤í¤È¥´¥Í»¶¤é¤«¤·¤¿°ìºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤â¤½¤¦¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¢¤Î»þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î¿ÍÊªÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
