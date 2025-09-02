代打ウィル・スミス（30）にサヨナラ本塁打が飛び出して勝つには勝った。

【もっと読む】ドジャース大谷翔平 本塁打王争いでシュワーバーより“3倍不利”な数字

日本時間1日のダイヤモンドバックス戦でチームの連敗は「2」でストップしたものの、ドジャースにとってはサヨナラ勝ちを吹き飛ばすくらいのダメージではないか。

かねての懸案事項だった救援陣、中でも負傷者リストから復活して間もないストッパー候補2人が2日続けて試合をブチ壊したからだ。

この日は八回に登板したスコット（31）が同点3ランを浴びて、7回1失点だった山本（27）の12勝目を吹き飛ばしたばかりか、前日はイエーツ（38）が九回にダメ押しの3ランを食らった。

ドジャースのアキレス腱は、ワールドシリーズを制した昨年からのストッパー不在。オフには同地区・パドレスの抑えだったスコットを4年約112億円、レンジャーズで33セーブをマークしたイエーツを年俸19億円で獲得。ともに8月下旬に負傷者リストから復帰、戦列を離れている間に投球フォームから見直し、プレーオフに向けて穴を埋めたはずだった。それだけに連日、そろいもそろって打ち込まれたのは2年連続ワールドシリーズ制覇を狙うドジャースにとって、とてつもなく大きな痛手以外の何物でもない。

本紙は6月に大谷（31）のプレーオフでのストッパー起用の可能性を報じたが、ここにきて複数の米メディアも大谷の抑え転向を提言。これまで抑え起用を否定してきたドジャースの首脳陣の発言も徐々に変わりつつある。

プライアー投手コーチは米メディアの取材に対し「現時点で現実的な話ではない」と否定したものの、ロバーツ監督は8月下旬に「先発として5、6イニングを任せることが最も価値があると思っている」と前置きしたうえで、こう言った。

「リリーフとしての起用は検討段階だ。打者としても出場するので、あるとすれば抑えでの起用になるだろう。先発陣の状況や本人の状態次第だ。先発とリリーフでは準備の仕方も全く異なるのであくまでも可能性のひとつだが……」

クリアしなければならない点はあるが…

いつ投げるか分からない準備の問題、先発と違って降板後にDHを解除しなければならないなどクリアしなければならない点はあるとはいえ、他のストッパー候補がいまひとつなのだから背に腹は代えられない。

「ドジャースで選手起用に最終的な決定権を持っているのは、首脳陣ではなくフリードマン編成本部長。継投まで彼がやっているという話もあるくらい。そのフリードマンが大谷の抑えとしての能力を高く評価しているのです」とは現地特派員。

実際、フリードマン編成本部長は、昨年のプレーオフを前に大谷についてこう言っている。

「（2023年12月、FAの入団交渉で）わたしたちが会ったとき、彼との会話のすべては10月に関してだった。彼はその瞬間、とても興奮していると思う。彼は（プレーオフで）活躍できると大いに自信を持っている。（23年3月の）WBCでは必要以上の答えを見せてくれた。中でも米国戦の九回。あの回を見ていたけど、興奮が抑えられなかった。とてつもない闘争心の持ち主だ」

その発言通り、昨年のプレーオフではワールドシリーズで左肩を手術する大ケガを負いながら、計3本塁打、10打点でチームを世界一に導いた。チームの編成責任者が、その「とてつもない闘争心」を感じたのは前回のWBC決勝、対米国戦のストッパー起用だったのだ。

ドジャースはいま、先発6人制。レギュラーシーズンはこのまま先発を6人で回す意向だが、短期決戦のポストシーズンは間隔が空くし、そこまで先発は必要ない。山本、グラスノー（32）、スネル（32）、カーショー（37）の4人を原則、中4日で回す。中4日が厳しいときは現在、先発6番手のシーハン（25）をローテに入れて対応することができる。

前回8月28日のレッズ戦で2度目の右肘手術以降初めて5イニングを投げ、749日ぶりの白星を手にした大谷は次回、これまで同様の中6日で9月4日のパイレーツ戦に登板する。

しばらくはこのまま中6日の登板が続く見込みだが、プレーオフで抑えに回る可能性は否定できない。ワールドシリーズ連覇が最大の目標と公言する本人も、そのために是が非でも必要なピースであればストッパーを務めることもいとわないはずだ。

◇ ◇ ◇

そんな大谷は、フィリーズのシュワーバーと本塁打王争いを繰り広げているが、決して有利とは言えない状況にある。原因は本人の不調ではなく、外部環境に潜む「三倍不利な数字」にあった。では、それはいったい何を意味するのか。大谷の身にいま何が起きているのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。