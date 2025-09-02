100均のこれで解決できるよ〜！「この時季すぐ薄まっちゃうんだよな」「見た目も秀逸！」
商品情報
商品名：アイストレー（4個、コーヒー豆）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：15cm×13.5cm×2.5cm
販売ショップ：ダイソー
コーヒー豆デザインがかわいい♡ダイソーで見つけた『アイストレー』
今回ご紹介するのはダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『アイストレー』。100均ではさまざまなデザインのアイストレーが販売されていますが、こちらはコーヒー豆デザインの氷ができるカフェタイムにぴったりなアイテムです。
売り場にはかち割り型、りんご型、柑橘系のフルーツ型などがあり、氷の使用シーンやメニューに合わせたものを選ぶことができます。
今回はせっかくなのでコーヒーを凍らせることに！使い方は下の容器にあふれるくらい水や飲料を入れたら…。
上の容器をゆっくりとはめ込むだけ。このときに余分な分があふれてくるので、勢いよく閉めないよう注意が必要です。
コーヒーを最後まで濃いまま楽しめる！
氷を取り出すときは容器全体を濡らして、押し出すだけ。
なんてことはない製氷皿ですが、密閉性が高くて、漏れにくい印象でした。また氷が薄いので氷が早くできるのもうれしいポイント。正方形なので冷凍庫の占有スペースも、それほど大きくありません。
唯一気になる点があるとすれば、やや剥がれが悪かったという点。豆のデザインの凹凸のせいなのか、コーヒーの成分の問題なのかはわかりませんが、いつもの製氷皿と比べて長めに水をかけてから取り出しました。
コーヒーで氷を作ったので、薄まらずに最後まで濃いアイスコーヒーを楽しめました。このまま牛乳を注いでカフェオレを楽しむのもおすすめですよ！
今回はダイソーで購入した『アイストレー（4個、コーヒー豆）』をご紹介しました。水で作った氷は、すぐにドリンクが薄まってしまいますが、これなら最後まで薄まらないのでおすすめ。
家でよくドリンクを作って飲むという方は、ぜひ手に取ってみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。