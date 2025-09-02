100均のこれで解決できるよ〜！「この時季すぐ薄まっちゃうんだよな」「見た目も秀逸！」

暑い夏は、家の中でも飲み物を飲む回数が増える季節。でもこの時期は、すぐに氷が解けてしまって薄くなるのが気になるところ…。そこでおすすめしたいのがダイソーのコーヒー豆デザインの製氷皿。コーヒー豆に合わせて、コーヒーで氷を作れば、最後まで濃いアイスコーヒーを楽しめます♪早速チェックしていきましょう。

商品情報

商品名：アイストレー（4個、コーヒー豆）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：15cm×13.5cm×2.5cm

販売ショップ：ダイソー

コーヒー豆デザインがかわいい♡ダイソーで見つけた『アイストレー』

今回ご紹介するのはダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『アイストレー』。100均ではさまざまなデザインのアイストレーが販売されていますが、こちらはコーヒー豆デザインの氷ができるカフェタイムにぴったりなアイテムです。

売り場にはかち割り型、りんご型、柑橘系のフルーツ型などがあり、氷の使用シーンやメニューに合わせたものを選ぶことができます。

今回はせっかくなのでコーヒーを凍らせることに！使い方は下の容器にあふれるくらい水や飲料を入れたら…。

上の容器をゆっくりとはめ込むだけ。このときに余分な分があふれてくるので、勢いよく閉めないよう注意が必要です。

コーヒーを最後まで濃いまま楽しめる！

氷を取り出すときは容器全体を濡らして、押し出すだけ。

なんてことはない製氷皿ですが、密閉性が高くて、漏れにくい印象でした。また氷が薄いので氷が早くできるのもうれしいポイント。正方形なので冷凍庫の占有スペースも、それほど大きくありません。

唯一気になる点があるとすれば、やや剥がれが悪かったという点。豆のデザインの凹凸のせいなのか、コーヒーの成分の問題なのかはわかりませんが、いつもの製氷皿と比べて長めに水をかけてから取り出しました。

コーヒーで氷を作ったので、薄まらずに最後まで濃いアイスコーヒーを楽しめました。このまま牛乳を注いでカフェオレを楽しむのもおすすめですよ！

今回はダイソーで購入した『アイストレー（4個、コーヒー豆）』をご紹介しました。水で作った氷は、すぐにドリンクが薄まってしまいますが、これなら最後まで薄まらないのでおすすめ。

家でよくドリンクを作って飲むという方は、ぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。