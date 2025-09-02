スタバの新作グッズは、お月見するうさぎがとってもキュート！“中秋の名月”に合わせたお月見デザインが多数登場
9月3日（水）より、スターバックスのFallシーズンがスタート。
新しいフードメニューのほか、タンブラーやベアリスタアイテムといったグッズが登場します。
グッズのテーマは『MOON DELIVERY BUNNY』。三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマに、秋らしいカラーやデザインのグッズが揃っていますよ。
秋の味覚を用いたスタバの新作フードに注目
フードメニューには、秋の味覚を味わえるラインナップが登場。
「スイートポテト マラサダ」（税込320円）は、スイートポテトの風味をイメージした、秋の季節に食べたい一品です。
マラサダ生地はふんわりもっちり感にプラスして、しっとりとろける新しい食感。そこに焼きいもペースト入りの餡と、なめらかなスイートポテトクリームを合わせているといいます。
「パンプキンスコーン」（税込330円）と「パンプキンバスクチーズケーキ」（税込520円）は、再登場となるメニュー。
どちらもパンプキンの風味を楽しめる、コーヒーと一緒に味わいたい一品ですよ。
同じく再登場となる「きのこクリームのチキン＆モッツァレラ 石窯フィローネ」（税込590円）も要チェック。
ローストチキンのボリューム感ときのこクリームソース、とろけるモッツァレラでコクのあるフィローネです。秋の味覚を存分に堪能できそうですね。
お月見しているうさぎがかわいいグッズたち
『MOON DELIVERY BUNNY』をテーマとした、Fallシーズン第1弾のグッズがお目見え。
柔らかいイエローやオレンジ、深いブルーを採用した、秋らしい色味のアイテムがラインナップしています。
「オータムフェスティバル2025コールドカップタンブラーラビット フィギュア473ml」（税込4400円）は、三日月を運ぶうさぎたちを描いたコールドカップタンブラー。
「中秋の名月」の時期に合わせ、温かさと豊かさの象徴である三日月を運ぶうさぎたちの旅をテーマにデザインしたアイテムです。
リッド（ふた）部分に入っている、かわいいうさぎたちの姿にも注目ですよ。
「オータムフェスティバル2025ロゴ コールドカップタンブラーナイトブルー710ml」（税込3500円）は、船に乗ったうさぎがかわいい！
表面は立体的な凸凹デザイン、ストローにはアクセサリーがついた、触っても楽しい商品です。
月明かりをイメージした柔らかい色味の「オータムフェスティバル2025マグムーンベージュ414ml」（税込2600円）は、新発売のコースターと一緒に使いたいところ。
シリコン製の「オータムフェスティバル2025シリコンコースタームーン＆ラビット」（税込2000円）とマグをセットで使えば、お月見気分がより高まりそうですね。
オンラインストアのラインナップもチェック
オンラインストアでの先行販売は、9月1日（月）20:00からスタート。オンラインストア限定のアイテムもあるから、こちらのラインナップも必見です！
今回注目したいのが、「アニバーサリー2025カスタマイズポーチ ベアリスタ」（税込4350円）。
表面に小さな穴が開いたシリコンポーチで、専用チャームを自由に付け替えて楽しめるカスタマイズ仕様になっています。
サイレンに扮したベアリスタやサンゴ、ヒトデなど、海の仲間たちの立体的なチャームがとってもキュート。自分好みにアレンジして、お気に入りのデザインに仕上げましょう。
ベアリスタ好きさんは、「オータムフェスティバル2025ベアリスタ ラビット」（税込4250円）もお見逃しなく。
ふわふわの白いウサギに扮した姿がかわいらしい、この時期限定のベアリスタが登場します。
ご紹介したほかにも、気になるアイテムが多数ラインナップ。発売前に予習して、気になるグッズをゲットしてくださいね！
スターバックス 公式サイト＆オンラインストア
https://www.starbucks.co.jp/seasonal-goods/
新しいフードメニューのほか、タンブラーやベアリスタアイテムといったグッズが登場します。
グッズのテーマは『MOON DELIVERY BUNNY』。三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマに、秋らしいカラーやデザインのグッズが揃っていますよ。
秋の味覚を用いたスタバの新作フードに注目
フードメニューには、秋の味覚を味わえるラインナップが登場。
マラサダ生地はふんわりもっちり感にプラスして、しっとりとろける新しい食感。そこに焼きいもペースト入りの餡と、なめらかなスイートポテトクリームを合わせているといいます。
「パンプキンスコーン」（税込330円）と「パンプキンバスクチーズケーキ」（税込520円）は、再登場となるメニュー。
どちらもパンプキンの風味を楽しめる、コーヒーと一緒に味わいたい一品ですよ。
同じく再登場となる「きのこクリームのチキン＆モッツァレラ 石窯フィローネ」（税込590円）も要チェック。
ローストチキンのボリューム感ときのこクリームソース、とろけるモッツァレラでコクのあるフィローネです。秋の味覚を存分に堪能できそうですね。
お月見しているうさぎがかわいいグッズたち
『MOON DELIVERY BUNNY』をテーマとした、Fallシーズン第1弾のグッズがお目見え。
柔らかいイエローやオレンジ、深いブルーを採用した、秋らしい色味のアイテムがラインナップしています。
「オータムフェスティバル2025コールドカップタンブラーラビット フィギュア473ml」（税込4400円）は、三日月を運ぶうさぎたちを描いたコールドカップタンブラー。
「中秋の名月」の時期に合わせ、温かさと豊かさの象徴である三日月を運ぶうさぎたちの旅をテーマにデザインしたアイテムです。
リッド（ふた）部分に入っている、かわいいうさぎたちの姿にも注目ですよ。
「オータムフェスティバル2025ロゴ コールドカップタンブラーナイトブルー710ml」（税込3500円）は、船に乗ったうさぎがかわいい！
表面は立体的な凸凹デザイン、ストローにはアクセサリーがついた、触っても楽しい商品です。
月明かりをイメージした柔らかい色味の「オータムフェスティバル2025マグムーンベージュ414ml」（税込2600円）は、新発売のコースターと一緒に使いたいところ。
シリコン製の「オータムフェスティバル2025シリコンコースタームーン＆ラビット」（税込2000円）とマグをセットで使えば、お月見気分がより高まりそうですね。
オンラインストアのラインナップもチェック
オンラインストアでの先行販売は、9月1日（月）20:00からスタート。オンラインストア限定のアイテムもあるから、こちらのラインナップも必見です！
今回注目したいのが、「アニバーサリー2025カスタマイズポーチ ベアリスタ」（税込4350円）。
表面に小さな穴が開いたシリコンポーチで、専用チャームを自由に付け替えて楽しめるカスタマイズ仕様になっています。
サイレンに扮したベアリスタやサンゴ、ヒトデなど、海の仲間たちの立体的なチャームがとってもキュート。自分好みにアレンジして、お気に入りのデザインに仕上げましょう。
ベアリスタ好きさんは、「オータムフェスティバル2025ベアリスタ ラビット」（税込4250円）もお見逃しなく。
ふわふわの白いウサギに扮した姿がかわいらしい、この時期限定のベアリスタが登場します。
ご紹介したほかにも、気になるアイテムが多数ラインナップ。発売前に予習して、気になるグッズをゲットしてくださいね！
スターバックス 公式サイト＆オンラインストア
https://www.starbucks.co.jp/seasonal-goods/