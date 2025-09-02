ソニーは、ブルーレイディスクレコーダー等で対応している「Video & TV SideView」アプリについて、2027年3月30日をもってサービスを終了すると発表した。2027年3月31日以降は、アプリの画面にサービス終了のお知らせが表示され、すべてのサービスのご利用ができなくなる。

サービス終了後は、同アプリからのリモコン、録画予約(ホームネットワーク内から)、外から録画予約、外からどこでも視聴、家じゅうどこでも視聴、ワイヤレスおでかけ転送を含む、アプリ内のすべての機能が利用できなくなり、スマホ等に転送済みのコンテンツについても、サービス終了後は再生できなくなる。

同アプリの対象製品は以下の通り。

【BDレコーダー】 2024年発売モデルBDZ-ZW19002023年発売モデルBDZ-FBT4200/FBT2200/FBW22002021年発売モデルBDZ-FBT6100/FBT4100/FBT2100/FBW2100/FBW1100/ZT2800/ZT1800/ZW2800/ZW18002019年発売モデルBDZ-FBT4000/FBT3000/FBT2000/FBT1000/FBW2000/FBW1000/ZT1700/ZW2700/ZW17002018年発売モデルBDZ-FT3000/FT2000/FT1000/FW2000/FW1000/FW5002017年発売モデルBDZ-ZT3500/ZT2500/ZT1500/ZW2500/ZW1500/ZW5502016年発売モデルBDZ-ZT2000/ZT1000/ZW1000/ZW5002015年発売モデルBDZ-E5202014年発売モデルBDZ-ET2200/ET1200/EW1200/EW5202013年発売モデルBDZ-ET2100/ET1100/EW1100/EW510/E510【ソニー製nasne】 2016年発売モデルCUHJ-150042015年発売モデルCECH-ZNR2J012013年発売モデルCECH-ZNR2J2012年発売モデルCECH-ZNR1J【ブラビア】 2025年発売モデルBRAVIA 5（XR50シリーズ）2024年発売モデルBRAVIA 8（XR80シリーズ）/A95Lシリーズ /BRAVIA 9（XR90シリーズ）/BRAVIA 7（XR70シリーズ）2023年発売モデルA80Lシリーズ/X80Lシリーズ /X95Lシリーズ/X90Lシリーズ/X85Lシリーズ/X75WLシリーズ2022年発売モデルA95Kシリーズ/A90Kシリーズ/A80Kシリーズ /X95Kシリーズ/X90Kシリーズ/X85Kシリーズ/X80Kシリーズ/X80WKシリーズ2021年発売モデルA90Jシリーズ/A80Jシリーズ /X95Jシリーズ/X90Jシリーズ/X85Jシリーズ/X80Jシリーズ2020年発売モデルA8Hシリーズ/A9S /Z9H/X9500Hシリーズ/X8550Hシリーズ/X8500Hシリーズ/X8000Hシリーズ2019年発売モデルA9Gシリーズ/A8Gシリーズ /X9500Gシリーズ/X8550Gシリーズ/X8500Gシリーズ/X8000Gシリーズ2018年発売モデルA9Fシリーズ/A8Fシリーズ /Z9Fシリーズ/X9000Fシリーズ/X8500Fシリーズ/X7500Fシリーズ2017年発売モデルA1シリーズ /X9500Eシリーズ/X9000Eシリーズ/X8500Eシリーズ/X8000Eシリーズ/W730Eシリーズ2016年発売モデルZ9Dシリーズ/X9350Dシリーズ/X9300Dシリーズ/X8500Dシリーズ/X8300Dシリーズ/X7000Dシリーズ/W730Cシリーズ/W450Dシリーズ2015年発売モデルX9400Cシリーズ/X9300Cシリーズ/X9000Cシリーズ/X8500Cシリーズ/X8000Cシリーズ/W950Bシリーズ/W870Cシリーズ/W700Cシリーズ/W500Cシリーズ2014年発売モデルX9500Bシリーズ/X9200Bシリーズ/X8500Bシリーズ/W920Aシリーズ/W900Bシリーズ/W800Bシリーズ/W700Bシリーズ/W600Bシリーズ/W500Aシリーズ2013年発売モデルX9200Aシリーズ/X8500Aシリーズ/W900Aシリーズ/W802Aシリーズ/W650Aシリーズ/W600Aシリーズ2012年発売モデルX9000シリーズ/HX950シリーズ/HX850シリーズ/HX750シリーズ/EX750シリーズ/EX550シリーズ/EX540シリーズ2011年発売モデルHX920シリーズ/HX820シリーズ/HX720シリーズ/NX720シリーズ/EX72Sシリーズ/EX720シリーズ/EX420シリーズ/CX400シリーズ【BDプレーヤー】 2016年発売モデルBDP-S67002015年発売モデルBDP-S65002014年発売モデルBDP-S62002013年発売モデルBDP-S51002012年発売モデルBDP-S5902011年発売モデルBDP-S480/S3802010年発売モデルBDP-S470/S370【マルチチャンネルインテグレートアンプ】 2017年発売モデルSTR-DN10802016年発売モデルSTR-DN10702015年発売モデルSTR-DN10602014年発売モデルSTR-DN1050/DN8502013年発売モデルSTR-DN1040/DN840【ホームシアターシステム】 2014年発売モデルBDV-N1B2013年発売モデルBDV-N1WL/EF1