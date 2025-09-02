ソニー「Video & TV SideView」アプリ、′27年3月30日でサービス終了
ソニーは、ブルーレイディスクレコーダー等で対応している「Video & TV SideView」アプリについて、2027年3月30日をもってサービスを終了すると発表した。2027年3月31日以降は、アプリの画面にサービス終了のお知らせが表示され、すべてのサービスのご利用ができなくなる。
サービス終了後は、同アプリからのリモコン、録画予約(ホームネットワーク内から)、外から録画予約、外からどこでも視聴、家じゅうどこでも視聴、ワイヤレスおでかけ転送を含む、アプリ内のすべての機能が利用できなくなり、スマホ等に転送済みのコンテンツについても、サービス終了後は再生できなくなる。
同アプリの対象製品は以下の通り。
【BDレコーダー】 2024年発売モデル
BDZ-ZW1900
2023年発売モデル
BDZ-FBT4200/FBT2200/FBW2200
2021年発売モデル
BDZ-FBT6100/FBT4100/FBT2100/FBW2100/FBW1100/ZT2800/ZT1800/ZW2800/ZW1800
2019年発売モデル
BDZ-FBT4000/FBT3000/FBT2000/FBT1000/FBW2000/FBW1000/ZT1700/ZW2700/ZW1700
2018年発売モデル
BDZ-FT3000/FT2000/FT1000/FW2000/FW1000/FW500
2017年発売モデル
BDZ-ZT3500/ZT2500/ZT1500/ZW2500/ZW1500/ZW550
2016年発売モデル
BDZ-ZT2000/ZT1000/ZW1000/ZW500
2015年発売モデル
BDZ-E520
2014年発売モデル
BDZ-ET2200/ET1200/EW1200/EW520
2013年発売モデル
BDZ-ET2100/ET1100/EW1100/EW510/E510
【ソニー製nasne】 2016年発売モデル
CUHJ-15004
2015年発売モデル
CECH-ZNR2J01
2013年発売モデル
CECH-ZNR2J
2012年発売モデル
CECH-ZNR1J
【ブラビア】 2025年発売モデル
BRAVIA 5（XR50シリーズ）
2024年発売モデル
BRAVIA 8（XR80シリーズ）/A95Lシリーズ /BRAVIA 9（XR90シリーズ）/BRAVIA 7（XR70シリーズ）
2023年発売モデル
A80Lシリーズ/X80Lシリーズ /X95Lシリーズ/X90Lシリーズ/X85Lシリーズ/X75WLシリーズ
2022年発売モデル
A95Kシリーズ/A90Kシリーズ/A80Kシリーズ /X95Kシリーズ/X90Kシリーズ/X85Kシリーズ/X80Kシリーズ/X80WKシリーズ
2021年発売モデル
A90Jシリーズ/A80Jシリーズ /X95Jシリーズ/X90Jシリーズ/X85Jシリーズ/X80Jシリーズ
2020年発売モデル
A8Hシリーズ/A9S /Z9H/X9500Hシリーズ/X8550Hシリーズ/X8500Hシリーズ/X8000Hシリーズ
2019年発売モデル
A9Gシリーズ/A8Gシリーズ /X9500Gシリーズ/X8550Gシリーズ/X8500Gシリーズ/X8000Gシリーズ
2018年発売モデル
A9Fシリーズ/A8Fシリーズ /Z9Fシリーズ/X9000Fシリーズ/X8500Fシリーズ/X7500Fシリーズ
2017年発売モデル
A1シリーズ /X9500Eシリーズ/X9000Eシリーズ/X8500Eシリーズ/X8000Eシリーズ/W730Eシリーズ
2016年発売モデル
Z9Dシリーズ/X9350Dシリーズ/X9300Dシリーズ/X8500Dシリーズ/X8300Dシリーズ/X7000Dシリーズ/W730Cシリーズ/W450Dシリーズ
2015年発売モデル
X9400Cシリーズ/X9300Cシリーズ/X9000Cシリーズ/X8500Cシリーズ/X8000Cシリーズ/W950Bシリーズ/W870Cシリーズ/W700Cシリーズ/W500Cシリーズ
2014年発売モデル
X9500Bシリーズ/X9200Bシリーズ/X8500Bシリーズ/W920Aシリーズ/W900Bシリーズ/W800Bシリーズ/W700Bシリーズ/W600Bシリーズ/W500Aシリーズ
2013年発売モデル
X9200Aシリーズ/X8500Aシリーズ/W900Aシリーズ/W802Aシリーズ/W650Aシリーズ/W600Aシリーズ
2012年発売モデル
X9000シリーズ/HX950シリーズ/HX850シリーズ/HX750シリーズ/EX750シリーズ/EX550シリーズ/EX540シリーズ
2011年発売モデル
HX920シリーズ/HX820シリーズ/HX720シリーズ/NX720シリーズ/EX72Sシリーズ/EX720シリーズ/EX420シリーズ/CX400シリーズ
【BDプレーヤー】 2016年発売モデル
BDP-S6700
2015年発売モデル
BDP-S6500
2014年発売モデル
BDP-S6200
2013年発売モデル
BDP-S5100
2012年発売モデル
BDP-S590
2011年発売モデル
BDP-S480/S380
2010年発売モデル
BDP-S470/S370
【マルチチャンネルインテグレートアンプ】 2017年発売モデル
STR-DN1080
2016年発売モデル
STR-DN1070
2015年発売モデル
STR-DN1060
2014年発売モデル
STR-DN1050/DN850
2013年発売モデル
STR-DN1040/DN840
【ホームシアターシステム】 2014年発売モデル
BDV-N1B
2013年発売モデル
BDV-N1WL/EF1