ダイソーで飛びついた！「可愛いだけじゃないんだな♡」履き心地も抜群な優秀スリッパ
商品情報
商品名：外縫いスリッパ（ディスニークラシックキャラクター）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：22〜24cm
販売ショップ：ダイソー
可愛くて履き心地が良い♡ダイソーで優秀なスリッパを発見！
実は、スリッパの種類が豊富なダイソー。お手頃なのに意外とクオリティが高いので、筆者も愛用しています。
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけて買わずにはいられなかった『外縫いスリッパ（ディスニークラシックキャラクター）』。ディズニーの人気キャラクター「ダンボ」の総柄デザインを用いたスリッパです。
ディズニーキャラクターなのに、なんと価格は330円（税込）と超お手頃！筆者が購入した店舗では、スリッパ売り場に陳列されていました。
キュートなダンボと、やさしい色合いの組み合わせがとっても可愛いです♡
ちなみに、素材はピーチスキンのような、ふっくらとした起毛感のある生地感です。
クッション性が高くふわっとした履き心地◎
サイズは22〜24cmに対応しています。
25cmの筆者でも履くことができました。ちょうどぴったりという感じです。
中底の部分はクッション性が高く、足当たりも良好。
柔らかい素材も相まって、ふわっとした履き心地です。
底面の素材はスエード調の生地が使用されており、さらっとしています。
ただし、グリップ力はないので、フロアの素材によっては滑りやすいかもしれません。
こちらのスリッパは、バリエーションも豊富なので家族と柄違いにできるのもお気に入りです！
今回は、ダイソーの『外縫いスリッパ（ディスニークラシックキャラクター）』をご紹介しました。
ディズニーキャラクターのグッズというだけでも他所で買うとお高そうなのに、スペックも高く感動しました！お手頃で可愛いスリッパをお探しの方におすすめです。
気になる方は、ダイソーでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。