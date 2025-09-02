ダイソーで飛びついた！「可愛いだけじゃないんだな♡」履き心地も抜群な優秀スリッパ

スリッパの種類が豊富なダイソーで、優秀な商品を発見しました！ディズニーの人気キャラ「ダンボ」の総柄が可愛いスリッパ♡ふっくらとした起毛感のある生地で肌当たりも抜群です。クッション性が高く、ふわっとしていて履き心地抜群！ディズニーキャラのスリッパなのに、お値段は330円（税込）とお手頃ですよ◎

商品情報

商品名：外縫いスリッパ（ディスニークラシックキャラクター）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：22〜24cm

販売ショップ：ダイソー

可愛くて履き心地が良い♡ダイソーで優秀なスリッパを発見！

実は、スリッパの種類が豊富なダイソー。お手頃なのに意外とクオリティが高いので、筆者も愛用しています。

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけて買わずにはいられなかった『外縫いスリッパ（ディスニークラシックキャラクター）』。ディズニーの人気キャラクター「ダンボ」の総柄デザインを用いたスリッパです。

ディズニーキャラクターなのに、なんと価格は330円（税込）と超お手頃！筆者が購入した店舗では、スリッパ売り場に陳列されていました。

キュートなダンボと、やさしい色合いの組み合わせがとっても可愛いです♡

ちなみに、素材はピーチスキンのような、ふっくらとした起毛感のある生地感です。

クッション性が高くふわっとした履き心地◎

サイズは22〜24cmに対応しています。

25cmの筆者でも履くことができました。ちょうどぴったりという感じです。

中底の部分はクッション性が高く、足当たりも良好。

柔らかい素材も相まって、ふわっとした履き心地です。

底面の素材はスエード調の生地が使用されており、さらっとしています。

ただし、グリップ力はないので、フロアの素材によっては滑りやすいかもしれません。

こちらのスリッパは、バリエーションも豊富なので家族と柄違いにできるのもお気に入りです！

今回は、ダイソーの『外縫いスリッパ（ディスニークラシックキャラクター）』をご紹介しました。

ディズニーキャラクターのグッズというだけでも他所で買うとお高そうなのに、スペックも高く感動しました！お手頃で可愛いスリッパをお探しの方におすすめです。

気になる方は、ダイソーでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。