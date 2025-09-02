タレントのYOU（61）が2日に都内で行われた、Prime Videoオリジナル作品「『セフレと恋人の境界線』配信直前イベント」に出席。 番組出演の決め手を明かした。

恋愛観が多様化する中、従来の恋愛バラエティ番組では扱われてこなかった“曖昧な関係”に真正面から向き合う同作。誰かと語り合いたくなる恋愛考察バラエティが誕生する。3日よりプライム会員向けに独占配信される。

この日、YOUとともに、スタジオMCの高比良くるま、千葉雄大、サーヤ、番組内で上映される短編映画「恋人になれたら」に出演する中田青渚、中村ゆり、山下美月が登壇した。

YOUは出演オファーを聞いたときの気持ちを聞かれ「お仕事は、一緒にやる方たちとかが好きだとお受けしてる形になります。楽しそうだなという事で、まさか“セフレと恋人の境界線”だとは思ってなかった。引き受けさせて頂きまして、何か楽しんだろうなって思いました」とリアルな回答。

高比良くるま、千葉雄大、サーヤとの並びに「このメンバーでやりたい」と出演を決めたという。

YOUの赤裸々告白にメンバーは大爆笑。サーヤから「仕事はそういう視点で、きちんと並び決めてますっていう話あんまり言わないです。みんなそうなんですけど…」とツッコミを受けながら、軽快な掛け合いで笑いを誘った。