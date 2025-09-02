【映画ランキング】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』V7！ 299億円突破
8月29日〜31日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開7週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員70万6000人、興収10億9500万円をあげ、7週連続1位を達成した。累計では動員2110万人、興収299億円を突破した。
【写真で見る】8月29日〜31日の全国映画動員ランキング 2〜10位までを一気見！
2位は、世界的ヒットを記録したKOTAKE CREATEの無限ループゲームを、川村元気監督が二宮和也主演で実写化した『8番出口』が、初週金土日動員動員67万2000人、興収9億5400万円をあげ初登場。この数字は2025年公開の実写映画としてはナンバー1のオープニング興収となった。
3位は、公開13週目というロングラン上映が続く『国宝』が、週末金土日動員33万5000人、興収4億9000万円と高い稼働をみせランクイン。累計では動員886万人、興収124億円を突破した。
4位は、公開5週目を迎えた『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が、週末金土日動員15万8000人、興収2億1900万円をあげ、先週と同順位をキープした。累計では動員324万人、興収43億円を突破した。
5位は、公開4週目を迎えた『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、先週から2つ順位を下げたものの、公開から20日間で、興収40億円を突破と、2025年公開の洋画としては、最速での40億円突破となった。累計では動員281万人、興収43億円を突破している。
6位は、公開4週目の『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』。こちらも累計では165万人、興収20億円突破と、シリーズの強さを示している。
その他、ジャッキー・チェンが来日し、2日間で11回の舞台挨拶を行った『ベスト・キッド：レジェンズ』が、7位に初登場した。
8月29日〜31日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第2位：『８番出口』
第3位：『国宝』
第4位：『劇場版TOKYO MER-走る緊急救命室-南海ミッション』
第5位：『ジュラシック・ワールド／復活の大地』
第6位：『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』
第7位：『ベスト・キッド：レジェンズ』
第8位：『近畿地方のある場所について』
第9位：『雪風 YUKIKAZE』
第10位：『バレリーナ：The World of John Wick』
