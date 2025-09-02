女優の南果歩（61）が2日放送のTOKYO FM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。パーソナリティーを務める元NHKアナウンサーでフリーの住吉美紀（52）の夫の印象を明かした。

結婚観をテーマにトークを展開する中で、「結婚って人生修行だと思っています」と語った住吉アナ。これに南が「美紀ちゃん、私は佐賀空港で見かけましたよ」と話題を振り、住吉アナは「お互い出張で佐賀空港で…私は夫と一緒に仕事で行っていたんですけど」と偶然、南と佐賀空港で会ったことを説明した。

南は「なんかね、美紀ちゃんの後ろにそっと寄り添う人影。この素敵な男性はどなたかしらって思ったら、うちの夫ですみたいに紹介してくださって。凄くいい雰囲気で。なんですか？あの寄り添い方は」と二人の関係性に驚いた様子。

住吉アナは「うちは友達夫婦的な、パートナーシップって感じです」と明かし、「修行って言いましたけど、それなりに大人になって結婚してるから、お互い他人だもんねって、関係を育てるために意識的に自分も変わろうとか、自分も反省しようという気持ちを大事にしています」と話していた。

住吉アナは2016年1月に一般男性と再婚したことを明かしている。