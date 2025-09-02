「耳の中でガサガサ音がする」原因はご存知ですか？セルフケア法も医師が徹底解説！

耳の中でガサガサ音がするのを治すには？Medical DOC監修医が対処法や考えられる原因などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

磯野 志真（医師）

東京慈恵会医科大学医学部卒業。耳鼻咽喉科・頭頸部外科医師。東京医科歯科大学医学部附属病院（現・東京医科歯科大学病院）、横浜市立みなと赤十字病院、賛育会病院などでの勤務経験あり。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会所属。小児の難聴・中耳炎から、成人の頭頸部がんまで幅広く診療している。

「耳の中でガサガサ音がする」症状で考えられる病気と対処法

耳の中でガサガサ音がしたことは誰しも大小なり一度経験があると思いますが、大変気になり不快感を伴う耳鼻科症状の一つであります。耳の中がガサガサする原因を、この記事で一緒に学んでいきましょう。

耳の中でガサガサ音がする症状で考えられる原因と対処法

原因としては「耳垢塞栓（じこうそくせん）」や「外耳道異物」が挙げられます。前者は耳垢が外耳道に詰まってしまった状態をさし、後者は外耳道にビーズやピアス、綿棒や昆虫などの異物が入ってしまった状態をさします。主な症状は、耳の中でガサガサ音がする以外に、耳の詰まった感じや軽い難聴などです。いずれも耳鼻科での処置が必要なので、受診しましょう。

耳の中でガサガサ音がするが耳垢が取れない症状で考えられる原因と対処法

原因としては、上記と同様に「耳垢塞栓」や「外耳道異物」が考えられます。耳垢は自分では取れないほど耳の奥に入ってしまって詰まってしまう場合もあります。いずれも耳鼻科での処置が必要なので、受診しましょう。

水が入って耳の中でガサガサ音がする症状で考えられる原因と対処法

原因としては「耳垢塞栓」が考えられます。耳垢は水を吸収すると膨れるため、ガサガサ音がしたり、膨れた耳垢が耳栓のような状態になり、急激な難聴や痛みを自覚したりすることもあります。こちらも耳鼻科での耳垢の除去が必要になるので、受診しましょう。

すぐに病院へ行くべき「耳の中でガサガサ音がする」に関する症状

ここまでは症状が起きたときの原因と対処法を紹介しました。

応急処置をして症状が落ち着いても放置してはいけない症状がいくつかあります。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

耳の痛みや急激な聞こえにくさがある場合は、耳鼻咽喉科へ

原因として、ひとつは「耳垢塞栓」が考えられます。入浴や水泳などで耳垢が水を吸収すると、詰まった耳垢そのものがふくれて膨れた耳垢が耳栓のような状態になり、急激な難聴や痛みを自覚することがあります。また他にも「外耳道異物」も挙げられます。異物の中でも特に、昆虫などの生きた異物が入ってしまうと、昆虫の動きに合わせて耳の痛みを強く感じることもあります。いずれも自宅で除去することは難しいので、耳鼻科を速やかに受診して除去してもらいましょう。

受診・予防の目安となる「耳の中でガサガサ音がする」ときのセルフチェック法

・耳の中でガサガサ音がする以外に耳の詰まった感じがある場合

・耳の中でガサガサ音がする以外に聞こえにくい症状がある場合

・耳の中でガサガサ音がする以外に外耳道の痛みがある場合

「耳の中でガサガサ音がする」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「耳の中でガサガサ音がする」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

耳の中からガサガサ音がするときの対処法を教えてください。

磯野 志真 医師

まずは耳穴の近くに原因となるものが入っていないか軽くさわって確認してみてください。耳穴近くの耳垢がある場合は除去してもいいかもしれませんが、耳穴よりも奥にある場合は耳鼻科受診にて除去してもらいましょう。

耳の中でガサガサ音がするのですが、耳垢が原因ですか？

磯野 志真 医師

耳垢のたまりや髪の毛の混入が原因であることが多い印象です。

耳の中でガサガサ音がするときは耳鼻科で相談できますか？

磯野 志真 医師

耳鼻科での相談は可能ですので、是非ご受診ください。

耳の中でガサガサ音がするのですがストレスが原因でしょうか。

磯野 志真 医師

ストレスでガサガサと音がすることは稀で、物理的に外耳道に耳垢や異物があることが原因であることが多いと思われます。

耳の中でガサガサ音がして痛い時の治し方を教えて下さい。

磯野 志真 医師

耳の中でガサガサ音がして痛い場合、耳の中の皮膚に炎症が起こっている可能性があり、軟膏や場合によっては耳鼻科での処置が必要な場合もあります。おうちで綿棒で触ると悪化する可能性もあるので、耳鼻科を早めに受診しましょう。

まとめ

耳の中でガサガサ音がするのは不快感を伴う耳鼻科症状の一つであり、原因は「耳垢塞栓」や「外耳道異物」であることが多いです。いずれの治療も自宅での除去は外耳道や鼓膜を傷つける可能性があるので、耳鼻科での除去を推奨します。急激な痛みや難聴がある場合は早めに受診をしましょう。

「耳の中でガサガサ音がする」症状で考えられる病気

「耳の中でガサガサ音がする」から医師が考えられる病気は2個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

耳鼻科の病気

耳垢塞栓

外耳道異物

耳のガサガサ音がする場合、ほとんどの原因が上記二つであることが多いです。耳鼻科での特殊な顕微鏡を使用しないと診断と治療ができないので、耳鼻科を受診しましょう。

「耳の中でガサガサ音がする」に似ている症状・関連する症状

「耳の中でガサガサ音がする」と関連している、似ている症状は7個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

耳が詰まった感じ

耳の聞こえがわるい

耳の中が痛い

耳の中でポコポコ音がする耳鳴り耳の中がかゆい耳の中が痛くズキズキする

「耳の中でガサガサ音がする」症状の他にこれらの症状がある場合でも「耳垢塞栓」「外耳道異物」などの疾患の可能性が考えられます。「ガサガサ音」は物理的な外耳道のつまりが原因である場合が殆どなので、上記症状を伴うことがあります。耳の詰まった感じや聞こえにくさがある場合、外耳道の痛みがある場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

