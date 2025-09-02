中国の飲食店で水餃子を袋ごと沸騰した湯に漬けて料理する様子を写した動画が公開され議論が起きている。

中国メディアによると、あるネットユーザーは先月30日に中国広東省のある飲食店を訪れ、厨房スタッフ職員が水餃子を袋ごと鍋に入れて料理する様子を撮影し、動画アプリの抖音に投稿した。

公開された動画を見ると、スタッフは冷凍水餃子が入った包装の一部をはがしてそのままお湯の沸いた鍋に入れて煮た。しばらくして取っ手の付いたざるで袋をすくい上げて器に移し入れた。続けて袋を開けて水餃子が入った器にスープと香菜を盛り付けてお客に出した。

このスタッフは調理台の隅に置かれていた別の冷凍水餃子の袋も手に取ってごみ箱に捨てた。この動画を上げたネットユーザーは「鍋の中にはさらにめんも入っていた。どれだけ多くの食べ物が袋ごと料理されたのか想像もできない」と吐露した。

こうした中、自身をデリバリーライダーだと明らかにしたあるネットユーザーは、「このような形の非衛生的な料理現場をしばしば見る。だから私はデリバリーの料理を食べない」と話した。そのほかにも「包装箱に入れて配達される食べ物は箱ごと焼かれたもの」「私もデリバリーの食べ物を注文したが道理でビニール味だった」などのコメントも付けられた。

中国メディアによると、この飲食店は特にコメントを出しておらず、現地当局が調査に着手したという。