多様性と共感がテーマの8日間限定イベント！アトレ新浦安 第21回 アウトサイダーアート展「つながる個性」

アトレ新浦安 第21回 アウトサイダーアート展「つながる個性」

日程 ：2025年9月10日(水)〜17日(水)

時間 ：10:00〜21:00

場所 ：1Fガーデンテラス

参加費：無料(自由観覧)

主催 ：社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも

協力 ：アトレ 新浦安店

所在地 ： 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間： 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

アトレ新浦安では、2025年9月10日(水)〜17日(水)に第21回 アウトサイダーアート展「つながる個性」を開催します。

浦安市を拠点に活動する社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが主催する作品展です。

「障害のある人もない人も、誰もが暮らしやすい地域づくりを目指す」という法人の理念にアトレ新浦安が共鳴し、開催が実現してから2025年で21回目を迎えます。

作者一人ひとりが心の赴くままに表現した作品は、既成概念にとらわれない自由な発想とエネルギーに満ち溢れています。

身体の状態や表現方法はそれぞれ異なりますが、その「違い」こそが魅力となり、新たな出会いを生み出します。

作品を通して作者の想いに触れ、共感し、笑顔が生まれる瞬間を大切にしたい。

作者と来場者、それぞれの個性が出会い、響き合うことで、心と心が繋がるあたたかな交流の場となることを目指しています。

＜アウトサイダーアートとは？＞

芸術に関する特別な教育を受けず、名声を目指すこともない。

既存芸術の流派や傾向に一切とらわれることなく、心の動きのままに自然に表現したアートです。

代表作品(展示予定) 作品名 ハワイのオハナ 作者 西田江里

