ユーロバスケットで今世紀最多…ドイツ代表が63点差の快勝でグループフェーズ4戦全勝

9月1日。ドイツ代表チームが「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ4戦目のイギリス代表戦に臨んだ。

第1クォーター中盤にリードを許したとはいえ、32－19でこのクォーターを終えると、続く第2クォーターで26－12で突き放し、さらにリードを広げて最終スコア120－57で圧勝。

ユーロバスケットの試合で63点差の勝利は21世紀で最多。1969年にユーゴスラビア代表がスウェーデン代表戦で記録した72点差（115－43）以来、この56年間では最多の得点差で勝利を収めた。

この日ドイツはトリスタン・ダ・シルバが25得点5リバウンド2アシスト2ブロック、デニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）が19得点5アシスト、フランツ・ワグナー（オーランド・マジック）が18得点10アシストのダブルダブルを残すなど計5選手が2ケタ得点の猛攻。

すでに決勝トーナメント進出を決めているドイツは、グループBで4戦全勝とし、得失点差で驚異の＋134をマーク。大会平均109.5得点とし、2位のスロベニア代表（同92.0得点）を大きく引き離している。

【動画】ドイツが圧倒したイギリス戦のハイライトはこちら！





